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Christopher Nkunku menyampaikan pesan tegas kepada AC Milan mengenai masa depan jangka panjangnya. Ia mengaku tidak terlalu ingin kembali ke San Siro setelah masa peminjamannya di RB Leipzig berakhir. Pemain timnas Prancis itu tampil gemilang sejak kembali ke Bundesliga sebagai pemain pinjaman di klub Jerman tersebut dan berharap kesepakatan transfer permanen dapat dicapai agar ia tetap berada di Jerman.

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Penyerang prioritaskan bertahan di Bundesliga

Nkunku tak membuang waktu untuk mengungkapkan keinginannya terkait masa depannya, yang praktis menutup peluang kembali ke AC Milan. Pemain berusia 28 tahun itu mengawali musim 2026-27 dengan gemilang, mencatatkan empat gol dan dua assist hanya dalam delapan penampilan. Dengan opsi pembelian senilai €28 juta dalam kesepakatan peminjamannya, keputusan kini berada di tangan Leipzig. Namun, Nkunku menegaskan bahwa ia siap menandatangani kontrak. Ia mengaku bahagia, meski keputusan akhir berada di tangan kedua klub yang terlibat dalam negosiasi.

“Kami baru saja melewati awal musim,” jelas Nkunku dalam wawancara baru-baru ini dengan Sport Bild, seperti dikutip Bulinews. “Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pembicaraan ini. Yang terpenting, kedua klub harus mencapai kesepakatan pada akhir musim. Jadi, ini tidak bergantung pada saya saja. Namun tentu saja, saya bisa membayangkan diri saya bertahan lebih lama.”

Kesulitan di Italia dan London

Keinginan Nkunku untuk bertahan di Jerman berangkat dari masa sulit setelah ia pertama kali meninggalkan Leipzig pada 2023. Kepindahannya ke Chelsea senilai £52 juta, yang menyita perhatian, terganggu oleh cedera lutut serius yang dialaminya tak lama setelah tiba. Cedera itu membatasi kontribusinya di Stamford Bridge. Ia kemudian mencetak 18 gol dalam 62 penampilan selama dua musim bersama Chelsea.

Kepindahannya ke AC Milan untuk musim 2025-26 juga gagal sepenuhnya menghidupkan kembali kariernya. Meski tampil 35 kali untuk AC Milan di semua kompetisi, ia hanya mencetak delapan gol.

Getty Images

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Leipzig tetap menjadi tempat istimewa

Kembali ke Red Bull Arena memberi Nkunku kesempatan untuk memulai kembali, baik secara emosional maupun profesional, yang sangat ia butuhkan. Periode pertamanya di klub itu tetap menjadi puncak kariernya, dengan torehan 70 gol dalam 172 pertandingan. Pemain asal Prancis tersebut yakin lingkungan khas Leipzig adalah hal yang ia butuhkan untuk kembali tampil konsisten di level tertinggi.

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“Saya mengalami sejumlah momen yang sangat berarti dalam karier dan kehidupan saya di Leipzig dan bersama RB,” tambah Nkunku saat membahas kedekatannya dengan klub tersebut. “Saya sangat menikmati empat tahun itu. Saya juga bisa merasakan betapa besar cinta para suporter kepada saya, dan saya merasakan suasana kekeluargaan di sini. Itu penting bagi saya. Saya sangat bahagia. Saya merasa sangat nyaman di kota ini dan di klub ini. Saya sudah mengenal segala hal di sini dari periode saya sebelumnya. Ini tempat yang istimewa bagi saya.”

Ambisi kembali ke timnas Prancis dan kekaguman pada Zidane

Dalam wawancara itu, Nkunku juga menyampaikan ambisinya untuk kembali dipanggil ke tim nasional Prancis, setelah terakhir kali membela Prancis pada November tahun lalu. “Mimpi bukan kata yang tepat, tetapi sekarang itu menjadi tujuan saya yang jelas,” jelas Nkunku. “Di level tempat saya bermain, Anda juga ingin mewakili negara Anda. Saya pernah menjadi bagian dari tim nasional, dan sekarang saya ingin kembali ke sana.”

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Kesempatan bermain di bawah arahan idolanya sejak kecil, Zinedine Zidane, jika gelandang legendaris itu menangani Prancis, menjadi motivasi tambahan bagi sang penyerang. “Zidane adalah legenda. Dia pesepakbola terhebat yang pernah dimiliki Prancis. Semua orang mencintainya, dan ketika saya masih kecil, dia adalah salah satu panutan terbesar saya,” tambah Nkunku, seraya mengenang Piala Dunia 2006 di Jerman, ketika penampilan Zidane menginspirasi satu generasi.