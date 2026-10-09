Seperti dilaporkan surat kabar Italia Gazzetta dello Sport, pihak sang pemain telah memberi tahu Rossoneri bahwa mereka memiliki peluang bagus untuk merekrut Endrick pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Penyerang Brasil itu disebut sangat terbuka untuk pindah ke San Siro, meski tentu saja masih membuka opsi lain. Rival Milan di Serie A, AS Roma, juga dikabarkan tertarik pada Endrick, begitu pula dengan Aston Villa yang tampaknya menjadi salah satu kekuatan besar dari Premier League.

Menurut Gazzetta, Milan sebenarnya sudah mendekati Endrick pada musim panas lalu, tetapi saat itu talenta muda di lini serang tersebut menolaknya. Sebaliknya, setelah masa peminjamannya yang sukses di Olympique Lyon pada paruh pertama 2026, pemain Brasil itu ingin akhirnya menembus tim utama Real. Namun sejauh ini, terobosan final bersama Los Blancos juga masih tampak cukup jauh bahkan di bawah pelatih baru Jose Mourinho.

Endrick juga kesulitan di Real Madrid di bawah Mourinho

Cedera otot yang membuatnya terhenti di awal musim semakin menyulitkan start-nya di bawah Mourinho. Tetapi sejak kembali fit, Endrick hanya mencatat total empat menit bermain dalam empat laga kompetitif, dan hanya masuk sebagai pemain pengganti pada fase akhir saat menang 3-2 di Elche pada pertengahan September. Kylian Mbappe tak tergeser di posisi penyerang tengah, sementara rekrutan kejutan Carlos Espi juga sudah menunjukkan kualitasnya sebagai supersub untuk peran sebagai pelapis utama Mbappe.

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Endrick, yang masih terikat kontrak di Bernabeu hingga 2030, bagaimanapun juga ingin mendapatkan menit bermain yang cukup. Karena itu, peluang perpisahan lagi dari Madrid menjadi semakin besar apabila ia tetap jarang dimainkan sepanjang sisa musim ini. Gazzetta menyebut selain skema peminjaman murni lagi, ada juga model transfer dengan opsi pembelian serta opsi pembelian kembali untuk Real.

Di mana Endrick bisa bermain di Milan?

Milan memang telah mengeluarkan banyak uang pada musim panas untuk seorang nomor sembilan baru, membayar biaya transfer sebesar €74 juta kepada Paris Saint-Germain untuk Goncalo Ramos. Namun menurut laporan Gazzetta, di bawah pelatih Ruben Amorim dimungkinkan juga sistem dengan dua penyerang, di mana Endrick bisa bermain di depan bersama Ramos. Selain itu, Milan juga melihat pemain 20 tahun itu sebagai opsi alternatif untuk posisi di sayap kanan.

Endrick, yang pindah dari Palmeiras ke Madrid pada 2024, sejauh ini telah mencatat total 41 pertandingan kompetitif untuk Real, dengan torehan tujuh gol. Pada paruh kedua musim lalu, pemain tim nasional Brasil itu mampu tampil meyakinkan bersama Olympique Lyon; dalam 21 penampilan untuk klub Prancis tersebut, ia menorehkan 16 kontribusi gol (delapan gol, delapan assist).