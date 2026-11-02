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West Ham United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport
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AC Milan, dengar kata Di Canio: "Amorim sedang melakukan di AC Milan apa yang ingin ia lakukan di United, tetapi tidak diizinkan melakukannya"

AC Milan
D. Moreira
P. Di Canio
R. Amorim
Manchester United
Serie A

Paolo Di Canio membahas AC Milan dalam acara rutin Sky Calcio Club seusai rangkaian pertandingan Serie A.

Analisis Paolo Di Canio terhadap pekerjaan Ruben Amorim pada fase awal musim ini tegas, tak menyisakan keraguan, dan menyinggung masa lalu. Berikut pernyataannya dalam acara rutin Sky Calcio club:  "Amorim melakukan di AC Milan apa yang ingin ia lakukan di United, tetapi tidak diizinkan. Ia sedang berusaha mencari keseimbangan. Ia mendatangkan pemain-pemain yang kuat berlari."

Tentang Diego Moreira: "Profesionalisme, keseriusan, dan keberaniannya sungguh mengejutkan. Ia mulai menjadi pemain yang menentukan dan telah membuktikannya saat tampil dalam sebagian waktu pertandingan. Ia terus berlari, maju dan mundur, tanpa kesulitan. Ia menunjukkan bahwa uang yang dikeluarkan untuknya sepadan, baik untuk saat ini maupun masa depan."

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