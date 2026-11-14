AC Milan, dari Endrick hingga Inacio: siapa saja target yang membuat Cardinale "tak mau menerima penolakan"?

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AC Milan akan aktif di bursa transfer pada Januari. Ruben Amorim telah mengajukan banyak permintaan, tetapi pesan yang disampaikan Gerry Cardinale hari ini jelas: ia tidak ingin lagi terjun ke bursa transfer lalu mendapat jawaban "tidak" untuk pemain incarannya karena persoalan valuasi harga.

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Bermimpi harus kembali menjadi sesuatu yang mungkin, termasuk di bursa transfer. Itulah inti pesan yang disampaikan hari ini oleh Gerry Cardinale, orang nomor satu di RedBird Capitals, perusahaan investasi yang mengendalikan dan memiliki AC Milan, dalam wawancara panjang dengan Gazzetta dello Sport. Ia menjelaskan model bisnis yang dibayangkannya untuk AC Milan saat ini dan di masa depan.

Tim yang kini dilatih Ruben Amorim harus selalu kompetitif dan, yang terpenting, kembali meraih gelar di Italia dan Eropa. Untuk mewujudkannya, pengusaha Amerika itu sadar bahwa AC Milan harus bergerak di bursa transfer dan, seperti yang terjadi pada musim panas, ia tidak ingin menetapkan batasan finansial.

PERNYATAAN CARDINALE: Saat menjelaskan alasan di balik peluncuran perusahaan multimedia dan multisport baru bernama "Milan Sports & Entertainment", yang akan menarik investasi di luar sepakbola dengan menyasar mode, basket (NBA Europe), infrastruktur, dan gaya hidup, Cardinale menekankan pentingnya kemampuan AC Milan di bursa transfer.

"Saya melakukan segala yang saya bisa untuk memastikan bahwa, ketika kami menginginkan seorang pemain, tidak ada yang bisa berkata kepada saya: 'Anda tidak bisa merekrutnya karena kalian tidak mampu membelinya'. Jika saya ingin membawa AC Milan kembali ke papan atas kompetisi Eropa, bukan hanya di Italia, kami harus memahami bagaimana cara bersaing dengan klub-klub terbesar di dunia."

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PERMINTAAN AMORIM: Tidak, AC Milan belum mencapai tingkat di mana mereka mampu merekrut siapa pun yang diinginkan, termasuk pemain-pemain dengan bayaran tertinggi dan paling banyak diminati di dunia. Namun, mulai sekarang dan menjelang Januari, prioritas Cardinale adalah memenuhi permintaan Ruben Amorim semaksimal mungkin.



Pelatih asal Portugal itu kini harus memaksimalkan apa yang tersedia dalam skuad yang dilanda cedera dan masalah yang belum terselesaikan pada musim panas. Ia sudah mengajukan lima permintaan kepada jajaran pengelola transfer: yang pertama adalah menuntaskan perampingan skuad pada Januari dengan melepas mereka yang saat ini tidak dibutuhkan. Berikutnya, secara berurutan, ia meminta seorang bek tengah baru yang piawai mengolah bola, seorang pemain sayap murni, seorang gelandang yang mampu mencetak gol, serta alternatif bagi Goncalo Ramos yang sudah siap bermain dan bisa diandalkan.

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DARI ENDRICK HINGGA INACIO: Target-target dalam daftar jajaran pengelola transfer AC Milan, yang dalam waktu dekat harus dinegosiasikan oleh Head of Football baru Markus Krosche jika semuanya berjalan lancar, mulai terlihat jelas.

Untuk lini pertahanan, target impian mereka tetap Goncalo Inacio dari Sporting Lisbona. Alternatifnya, Sylla dari Union Saint-Gillouse dan Ganiou dari Lens lebih menarik dibandingkan Reggiani, pemain Italia Borussia Dortmund yang masih sangat muda.

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Untuk lini serang, ada dua target impian: pemain Brasil Endrick dari Real Madrid, yang tengah diperebutkan AC Milan dan Roma di Italia, meski Real Madrid tidak ingin melepasnya, serta Nicolò Tresoldi, yang baru akan dilepas Bruges pada Januari dengan harga setidaknya 70 juta euro.

Untuk posisi sayap, nama yang masih dijajaki adalah Esmir Bajaraktarevic, pemain Bosnia dari PSV, tetapi terutama Maxim De Cuyper, yang mencatatkan 16 penampilan, empat gol, dan empat assist musim ini bersama Brighton. Terakhir, untuk lini tengah, AC Milan juga tertarik kepada Yasin Ayari dari Brighton, pemain Swedia berusia 23 tahun keturunan Tunisia. Selain dia, peluang merekrut Alex Scott, yang pernah dihadapi AC Milan saat melawan Bournemouth di Liga Europa, juga masih terbuka lebar.