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Jorge Mendes tiba di Barcelona dalam beberapa jam terakhir dan bertemu Alejandro Balde untuk menentukan masa depannya. Bek sayap itu menjadi pusat berbagai rumor transfer, termasuk yang mengarah ke Italia.

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Ini bukan kejutan yang datang tiba-tiba. Namun, ketika Jorge Mendes tiba di Barcelona, aktivitas di kota itu dan di sekitar pusat latihan klub Catalan, kalau tidak berhenti, pasti melambat. Hari ini, seperti dikonfirmasi Mundo Deportivo, agen papan atas asal Portugal itu datang ke kota tersebut untuk menemui para kliennya.

Dan tidak, kali ini Lamine Yamal bukan pusat pembicaraan. Setelah makan siang singkat bersama stafnya di sebuah restoran di pusat kota, Mendes langsung pergi ke rumah Alejandro Balde untuk mulai merencanakan langkah berikutnya terkait masa depan sang pemain.

MINIM KESEMPATAN BERSAMA FLICK - Sejak awal tahun, bek sayap asal Spanyol itu hanya mendapat kesempatan bermain dalam 5 pertandingan di bawah Hansi Flick, yang menempatkannya sebagai pemain cadangan sepenuhnya. Total ia hanya bermain 124 menit, dan cuma sekali tampil lebih dari satu babak, yakni dalam El Clasico saat ia harus masuk menggantikan Xavi Espart. Dalam 10 pertandingan, ia menghabiskan seluruh 90 menit di bangku cadangan.

APA YANG AKAN DILAKUKAN PADA JANUARI? - Klub Catalan itu tidak menutup kemungkinan melepasnya. Bukan kebetulan pula mereka tengah menjajaki pasar transfer untuk mencari pemain serbabisa di sisi sayap yang bisa menggantikannya (nama Cambiaso dari Juventus masih menjadi opsi yang dipertimbangkan). Kesediaan untuk meminjamkannya bisa menjadi kunci, mengingat pemain kelahiran 2003 itu, di satu sisi, tidak ingin meninggalkan Barcelona, tetapi di sisi lain ingin mendapat lebih banyak kesempatan bermain untuk kembali menunjukkan kemampuannya.

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SIAPA YANG MEMINATINYA - Pertemuan dengan Mendes akan digunakan untuk menentukan urutan prioritas di antara kemungkinan tujuan berikutnya. AC Milan, Monaco, Liverpool, Manchester United, Benfica dan Aston Villa sudah lama disebut sebagai klub-klub terdepan yang meminatinya. Namun, menurut laporan Mundo Deportivo dan sejumlah media Spanyol lainnya, dua klub besar yang paling serius memantau situasinya tetap Paris Saint-Germain dan Juventus