Klub Italia AC Milan dan klub Inggris Chelsea menunjukkan ketertarikan untuk merekrut bek Barcelona, Gerard Martin, pada bursa transfer musim panas kali ini.

Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa Milan siap menawarkan 35 juta euro untuk mendatangkan bek tengah berusia 24 tahun tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Barcelona menunggu tawaran resmi, meskipun pelatih Barca, Hansi Flick, tetap berkeras agar bek Spanyol itu bertahan di klub Catalan tersebut.

Gerard Martin mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain inti di jantung pertahanan bersama Pau Cubarsi. Musimnya menunjukkan peningkatan yang konsisten, hingga mencapai puncaknya dengan masuknya dia ke dalam susunan pemain inti, serta menjadi salah satu pemain yang menyenangkan dan mengejutkan Flick dengan penampilannya, di mana ia tampil dalam 51 pertandingan, 38 di antaranya sebagai starter.

Bek Catalan yang terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028 ini menunjukkan perkembangan yang mencolok, dan hal itulah yang menjelaskan berbagai laporan yang mengaitkan Gerard Martin dengan sejumlah klub besar Eropa.

Barcelona tidak menutup kemungkinan apa pun di bursa transfer, tetapi hingga kini pelatih asal Jerman itu ingin Martin tetap bertahan di timnya, meski semuanya akan bergantung pada perkembangan bursa transfer dan opsi yang tersedia untuk menggantikannya.

Saat ini, Martin merupakan bagian dari tim yang bertolak ke Inggris, dan keinginan serta niatnya adalah bertahan di Barcelona, serta ia berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan tempatnya di susunan pemain inti klub Catalan tersebut.