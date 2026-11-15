AC Milan, Comotto dan Camarda mendapat tawaran dari klub-klub Serie A: Genoa menjalin kontak dengan agen kedua talenta AC Milan

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"Saya berambisi bermain lebih banyak meski ada Modric dan Rabiot. Saya pemain muda yang ambisius dan berharap mendapat lebih banyak menit bermain dalam beberapa bulan ke depan. Soal hal-hal lainnya, kita lihat nanti," kata Christian Comotto. Gelandang kelahiran 2008 itu baru bermain selama 18 menit musim ini. Sedikit, terlalu sedikit bagi talenta yang membutuhkan pengalaman untuk berkembang.

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Dengan legenda seperti Modric dan seorang juara seperti Rabiot berada di depannya, prospeknya tidak begitu menjanjikan. Karena itu, dalam waktu dekat agen sang gelandang akan bertemu dengan jajaran pengurus transfer AC Milan. Mereka akan membahas kemungkinan nyata baginya untuk mendapat lebih banyak waktu bermain pada Januari. Skemanya adalah peminjaman, karena AC Milan sama sekali tidak berniat kehilangan kendali atas pemain muda itu.

Laporan La Gazzetta Regionale mendapat konfirmasi: Genoa sudah beberapa kali menghubungi agen pemain kelahiran 2008 itu untuk mencoba membuka negosiasi menjelang bursa transfer Januari. Genoa tidak ingin menuntaskan kesepakatan lewat peminjaman murni, melainkan dengan menyertakan opsi pembelian bagi mereka. Comotto juga diminati Parma, Monza, dan beberapa klub Serie B.

Riso, agen dua wonderkid AC Milan, juga telah membahas Camarda dengan Genoa. Namun, saat ini kepindahan itu bukan opsi yang menjadi prioritas karena Genoa sudah memiliki Osmajic dan Colombo di posisi tersebut. Pisa, Benevento, Catanzaro, Empoli, serta dua klub luar negeri juga berminat kepada Francesco. Yang pasti, ia akan pergi dengan status pinjaman untuk mencari waktu bermain dan gol.