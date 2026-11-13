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Red Bird Capital meluncurkan Milan Sports e Enternainment, perusahaan induk yang akan menghimpun investasi Cardinale di Milan di sektor olahraga, infrastruktur, dan hiburan. Brett Yormark akan menjadi CEO-nya.

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Ia adalah profesional dengan pengalaman 30 tahun di dunia olahraga: saat ini ia memimpin Big 12, salah satu liga terpenting dalam kompetisi basket perguruan tinggi NCAA di Amerika Serikat. Penunjukan ini tidak akan berdampak pada struktur manajemen AC Milan, dengan Massimo Calvelli tetap menjabat sebagai direktur utama.

AC Milan dan kota Milan kini menjadi pilar operasional kedua bagi perusahaan investasi tersebut, setelah New York. Tujuannya adalah mengembangkan kegiatan lain yang akan menghasilkan pendapatan. AC Milan juga akan mendapat manfaatnya, meski pendapatan itu akan masuk ke kas perusahaan induk, yakni Milan Sports & Entertainment.

Cardinale dan timnya tengah mengerjakan sejumlah proyek: pengembangan Generali Stadium yang baru, pemanfaatan kawasan San Donato Milanese (tempat AC Milan semula mempertimbangkan pembangunan stadion barunya), kemungkinan bergabung dengan proyek NBA Europe serta investasi baru di sektor hospitality, penyelenggaraan acara, dan tenis internasional.

Klub yang bermarkas di via Aldo Rossi akan menjadi aset utama platform baru tersebut. Fokusnya adalah meningkatkan nilai merek AC Milan dengan memanfaatkan pengakuan internasionalnya untuk menciptakan peluang komersial dan sinergi dengan kegiatan olahraga serta hiburan lainnya.

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Kawasan San Donato akan menjadi bagian penting dari proyek baru ini. Kawasan itu sebelumnya dibeli oleh Red Bird Capital untuk pembangunan stadion baru, sebelum beralih ke proyek bersama Inter di San Siro.

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MSE berniat mengembangkan kawasan tersebut menjadi destinasi baru untuk olahraga dan hiburan langsung, sehingga investasi yang telah dilakukan menghasilkan nilai. Di antara berbagai rencana yang muncul dalam beberapa bulan terakhir, yang paling konkret adalah pembangunan arena serbaguna baru. Arena itu dapat menjadi pusat kegiatan basket serta penyelenggaraan konser dan acara. Cardinale telah mengonfirmasi kemungkinan pembangunan fasilitas berkapasitas sekitar 20 ribu tempat duduk.

MSE juga berniat menjajaki peluang untuk memperkuat posisi kota Milan dalam tenis internasional, dengan tujuan menambah ragam ajang olahraga yang diselenggarakan di kota tersebut.

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Melalui investasi ini, Cardinale menyampaikan pesan yang jelas: proyek AC Milan bersifat jangka panjang dan bertujuan membawa klub kembali ke jajaran elite sepakbola internasional. Semangat baru pemilik AC Milan ini tidak hanya terlihat di lapangan, lewat kehadirannya yang konsisten di Milanello dan dukungan penuhnya terhadap proyek olahraga yang baru, tetapi juga dalam pengembangan investasi yang menunjukkan niat untuk semakin mengakar di wilayah setempat.

Generali Stadium, yang akan terwujud pada 2031, tampaknya bukan titik akhir proyek RedBird Capital di AC Milan. Hal ini meredam spekulasi dalam beberapa bulan terakhir mengenai kemungkinan penjualan klub. Cardinale tidak mundur, melainkan justru meningkatkan komitmennya. AC Milan tetap menjadi pusat investasi perusahaan investasi asal Amerika Serikat tersebut.