AC Milan, Cardinale tak hadir di San Siro untuk pertama kalinya musim ini

Dalam enam pekan pertama, Gerry Cardinale selalu hadir, baik di Milanello maupun pada pertandingan hari Minggu. Pemilik AC Milan sepenuhnya membalikkan tren dibandingkan dengan empat tahun pertama kepemimpinannya, dengan berupaya lebih sering hadir dan lebih terlibat dalam dinamika tim. Namun, situasinya sedikit berbeda untuk pertandingan Liga Europa, yang sejauh ini belum pernah dihadirinya.

Saat menghadapi Atalanta, orang nomor satu Red Bird itu terpaksa tidak hadir karena alasan pribadi sehingga tetap berada di Amerika Serikat.