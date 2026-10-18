Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Diterjemahkan oleh

AC Milan, Cardinale tak hadir di San Siro untuk pertama kalinya musim ini

AC Milan

Untuk pertama kalinya musim ini, pemilik AC Milan, Cardinale, tidak akan mendampingi tim di liga.

Dalam enam pekan pertama, Gerry Cardinale selalu hadir, baik di Milanello maupun pada pertandingan hari Minggu. Pemilik AC Milan sepenuhnya membalikkan tren dibandingkan dengan empat tahun pertama kepemimpinannya, dengan berupaya lebih sering hadir dan lebih terlibat dalam dinamika tim. Namun, situasinya sedikit berbeda untuk pertandingan Liga Europa, yang sejauh ini belum pernah dihadirinya.

Saat menghadapi Atalanta, orang nomor satu Red Bird itu terpaksa tidak hadir karena alasan pribadi sehingga tetap berada di Amerika Serikat.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google