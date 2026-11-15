AC Milan, Cardinale siapkan belanja besar pada Januari: anggaran lebih dari 70 juta

Cardinale ingin membangun skuad yang semakin kuat dan kompetitif, dengan kesadaran bahwa investasi besar masih diperlukan. Sebab, skuad Amorim memiliki sejumlah kelemahan yang jelas: mulai dari kebutuhan akan bek yang bisa memperluas pilihan pelatih hingga penyerang untuk mendukung Ramos sebagai pengganti Camarda, yang akan pergi dengan status pinjaman.
Targetnya adalah memenangi gelar Serie A. Jika itu tidak memungkinkan musim ini, Red Bird ingin membangun fondasi untuk musim depan. Sejumlah calon rekrutan untuk masa depan juga sedang dipertimbangkan, seperti Sylla dari Union Saint Gilloise atau Ilicevic, pemain kelahiran 2010 milik Eintracht Frankfurt yang sudah menjalani debut di Bundesliga.