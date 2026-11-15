AC Milan, Cardinale siapkan belanja besar pada Januari: anggaran lebih dari 70 juta

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Antusiasme Cardinale yang menular juga akan menjadi faktor dalam aktivitas transfer AC Milan pada bursa musim dingin. Pemilik AC Milan itu berniat menyiapkan anggaran 60 hingga 70 juta untuk mendatangkan seorang penyerang. Nama yang masuk pertimbangan adalah Endrick dari Real Madrid dan Tresoldi dari Bruges. Namun, rencana mereka tidak berhenti di situ: seorang bek tengah dan pemain di sektor sayap juga akan didatangkan, sehingga anggarannya bakal membengkak.

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Cardinale ingin membangun skuad yang semakin kuat dan kompetitif, dengan kesadaran bahwa investasi besar masih diperlukan. Sebab, skuad Amorim memiliki sejumlah kelemahan yang jelas: mulai dari kebutuhan akan bek yang bisa memperluas pilihan pelatih hingga penyerang untuk mendukung Ramos sebagai pengganti Camarda, yang akan pergi dengan status pinjaman.

Targetnya adalah memenangi gelar Serie A. Jika itu tidak memungkinkan musim ini, Red Bird ingin membangun fondasi untuk musim depan. Sejumlah calon rekrutan untuk masa depan juga sedang dipertimbangkan, seperti Sylla dari Union Saint Gilloise atau Ilicevic, pemain kelahiran 2010 milik Eintracht Frankfurt yang sudah menjalani debut di Bundesliga.