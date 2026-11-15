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Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images
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AC Milan butuh perubahan di sektor sayap: Amorim kembali mempertimbangkan pemain kesayangannya, Mazraoui, untuk Januari

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Lini belakang dengan empat pemain menjadi titik balik taktis pertama bagi Amorim dan AC Milan, yang mulai menemukan bentuk permainan mereka, terutama di liga. Namun, perubahan formasi itu juga mengubah prioritas di bursa transfer: pelatih asal Portugal tersebut membutuhkan bek sayap murni yang bisa bermain di kedua sisi. Pemain serbabisa di lini belakang itu bisa jadi Noussair Mazraoui dari Manchester United.

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Pemain timnas Maroko itu merupakan sosok yang sangat disukai Amorim, yang pernah melatihnya saat berkiprah bersama Red Devils. Dalam musim sulit Manchester United, ia mendapat kesempatan bermain dalam 5 pertandingan Premier League, 2 pertandingan Liga Champions, dan satu pertandingan Piala EFL. Ini bukan periode paling mengesankan dalam kiprahnya di Inggris.

Dalam formasi empat bek Amorim, Mazraoui bisa bermain sebagai bek kanan maupun bek kiri, serta sebagai bek tengah jika diperlukan. Hubungan keduanya tetap sangat baik. Musim panas lalu, sempat ada kontak untuk menjajaki kesediaannya pindah ke AC Milan.

Minat itu bisa kembali menguat dalam beberapa hari ke depan. Pemain kelahiran 1997 tersebut berada di urutan teratas daftar pilihan jika AC Milan memutuskan mendatangkan pemain untuk posisi bek sayap. Estupinan bisa menjadi pemain yang memberi tempat baginya, mengingat hubungannya dengan seluruh pihak di klub sudah lama retak total.

Keputusan akhir ada di tangan Pochettino, yang baru saja ditunjuk sebagai manajer baru Manchester United menggantikan Carrick dan harus memberikan penilaiannya mengenai Mazraoui. AC Milan menunggu dan berharap.