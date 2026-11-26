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AC Milan menunjukkan karakter pada Kamis malam. Bertandang ke markas Olympiakos di Liga Europa, tim Italia itu tertinggal 2-0, tetapi bangkit pada babak kedua dan meraih kemenangan impresif 4-2. Kemenangan itu sangat dibutuhkan karena, bahkan dengan tambahan tiga poin, Milan untuk sementara baru berada di peringkat ke-21. Olympiakos masih menempati peringkat ketujuh.

Milan tertinggal dengan cara yang sangat tidak beruntung di Piraeus. Kiper Mike Maignan berusaha menghalau sundulan dari sepak pojok, tetapi bola justru masuk setelah mengenai dirinya: 1-0.

Tak lama setelah turun minum, tuan rumah bahkan unggul 2-0. Remo Freuler mengirim umpan terobosan sempurna kepada Jota Silva, yang tetap tenang saat berhadapan satu lawan satu dengan Maignan dan melepaskan tembakan keras ke gawang.

Milan membalas kurang dari sepuluh menit kemudian. Omari Hutchinson bergerak memotong dari sisi kanan ke tengah, lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang sangat akurat.

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Hutchinson juga memainkan peran krusial dalam gol penyeimbang pada menit ke-63. Umpan silang pemain Inggris itu mencapai kepala Alphadjo Cissè di tiang jauh, dan Cissè menyundul bola ke sudut dekat.

Hutchinson menjadi pemain terbaik dalam pertandingan ini karena ia juga memberikan assist untuk gol yang mengubah skor menjadi 2-3 lewat umpan silang terukur. Kali ini, umpannya disambut Christian Pulisic dengan tendangan voli yang indah.

Milan mendapat banyak peluang untuk mencetak gol keempat setelah itu menghadapi tim Yunani yang terpukul, tetapi mereka membuat pertandingan tetap menegangkan tanpa perlu dan baru memastikan kemenangan pada menit ke-95. Diego Moreira menutup laga lewat serangan balik: 2-4.