AC Milan bersaing dengan Inter dan separuh Eropa: pemandu bakat pantau Ilicevic, permata baru Eintracht

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AC Milan memantau Niko Ilicevic, talenta muda Eintracht Frankfurt, dari dekat. AC Milan bersaing dengan Inter dan banyak klub papan atas Eropa untuk mendapatkan pemain kelahiran 2010 itu, yang telah mencatatkan debut pemecah rekor di Bundesliga.

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AC Milan akan menjadi salah satu protagonis utama bursa transfer Januari. Klub itu tengah berfokus pada kebutuhan saat ini dengan berusaha memenuhi keinginan Ruben Amorim, tetapi juga terus bekerja untuk masa depan dengan membidik talenta-talenta terbaik yang ditawarkan sepakbola Eropa. Bobby Gardiner, sosok yang menangani algoritme dan pemanduan bakat, telah mengerahkan para pemandu bakat AC Milan. Menjelang Januari, klub akan berusaha memanfaatkan jaringan relasi calon direktur olahraga Krosche di Jerman untuk merekrut Niko Ilicevic

TALENTA YANG MATANG SEJAK DINI - Lahir pada 31 Oktober 2010 di Aschaffenburg, Jerman, Ilicevic adalah pemain berkaki kiri yang bisa beroperasi sebagai gelandang serang maupun bergerak ke sisi luar lini serang. Ia berkembang di akademi Eintracht sejak bergabung pada 2018, ketika usianya baru delapan tahun. Sejak itu, perkembangannya berlangsung luar biasa cepat: ia menjalani debut bersama tim U-17 pada usia 13 tahun dan mencatatkan penampilan pertamanya bersama tim U-19 setahun kemudian, saat berusia 14 tahun. Tahun ini, pada usia 16 tahun, ia juga mencatatkan debut yang memecahkan rekor bersama tim utama.

DEBUT PEMECAH REKOR - Setelah tampil menonjol di Youth League musim lalu, banyak yang memperkirakan talenta Jerman berdarah Kroasia itu akan mendapat kesempatan bersama tim utama musim ini. Namun, tak seorang pun menyangka debut itu akan datang secepat ini. Menit pertama Ilicevic dalam pertandingan resmi sudah tercatat dalam sejarah Bundesliga. Masuk saat pertandingan nyaris berakhir dalam kemenangan 3-1 atas Hamburg pada 1 November, Niko resmi menjadi, pada usia 16 tahun dan satu hari, pemain termuda yang menjalani debut di liga Jerman bersama Youssoufa Moukoko. Penampilannya dalam laga itu, dengan dua tembakan tepat sasaran dalam satu menit, langsung membuat pelatih Adi Hütter terkesan. Pada pertandingan berikutnya, yang berakhir imbang 2-2 melawan Paderborn, Hütter pun memberinya waktu bermain selama 26 menit.

BERSAING DENGAN INTER DAN BANYAK KLUB EROPA - Bakat Niko Ilicevic sudah lama masuk radar klub-klub besar dunia. Seperti telah lama dilaporkan Sky Sport, Inter adalah klub Italia pertama yang bergerak. Selain Inter, Real Madrid, Barcelona (yang sedang berupaya merekrutnya dalam beberapa hari ini), Arsenal, Bayern Munich, dan Manchester City juga mengantre untuk mendapatkan Ilicevic sambil memantau perkembangannya.

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PEMANDU BAKAT MULAI BEKERJA - Situasi yang dihadapi AC Milan jelas tidak mudah, tetapi klub itu memilih bergerak serius dengan berulang kali mengirim pemandu bakatnya untuk menyaksikan Ilicevic secara langsung dan mulai menjajaki kemungkinan transfer ke Milan. Keponakan pesepakbola yang paling diperebutkan di Eropa ini akan segera harus menentukan pilihan. Pamannya, Ivo Iličević, pernah membela timnas Kroasia dan bermain untuk sejumlah klub Jerman, termasuk Hamburg, Nuremberg, dan Kaiserslautern. Kontrak profesional pertama Ilicevic tidak melindungi Eintracht dari upaya klub-klub terbesar dunia untuk merekrutnya.