AC Milan Berinvestasi €80 Juta Untuk Perpanjang Kontrak Tiga Pemain

AC Milan dikabarkan dalam pembicaraan untuk memperpanjang kontrak dengan Theo Hernandez, Ismael Bennacer, dan Rafael Leao.

Kesepakatan-kesepakatan baru tersebut diyakini akan berdampak pada tagihan gaji klub secara keseluruhan meningkat menjadi sebesar €80 juta sebelum pajak.

Kontrak ketiga pemain itu akan berakhir pada Juni 2024, namun Rossoneri ingin segera memperpanjang masa pengabdian mereka di Giuseppe Meazza.

Pihak AC Milan kabarnya menginginkan ketiga pemain itu meneken kontrak baru hingga 2026, dengan pembicaraan awal sudah dimulai.

Theo menjadi andalan AC Milan dalam dua musim terakhir sejak 2019, termasuk musim 2021/22 ini, dengan pemain asal Prancis itu sudah tampil 93 kali di berbagai ajang kompetisi dengan mencetak 16 gol.

Bennacer, yang bermain untuk AC Milan sejak 2019, sejauh ini mencatatkan 81 penampilan di berbagai ajang kompetisi dengan menyumbang dua gol.

Sementara itu, Leao, yang juga memperkuat AC Milan sejak 2019, sudah tampil 89 kali di berbagai ajang kompetisi dengan berkontribusi 18 gol.

AC Milan ingin mengikat Theo, Bennacer, dan Leao mengingat ketiganya masih memiliki peran untuk tim.

Dilansir La Gazzetta dello Sport, Theo bisa melihat gajinya tiga kali lipat, mengingat dia saat ini memiliki bayaran €1,5 juta per tahun. Ia berpeluang meneken kontrak baru senilai €4 juta per tahunnya plus tambahan.

Gaji baru Leao bisa meningkat menjadi €3 juta per tahun dari €1,4 juta saat ini.

Simon Kjaer baru-baru ini sudah meneken perpanjangan kontrak dua tahun dengan AC Milan, dan pelatih Stefano Pioli akan melakukan hal yang sama dengan ketiga pemain di atas dalam beberapa bulan ke depan.