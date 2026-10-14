AC Milan, Amorim memilih Camarda: penyerang muda AC Milan itu akan menjadi starter melawan Salzburg, sementara Ramos mendapat giliran istirahat

Skuad AC Milan yang turun menghadapi Salzburg besok akan mengalami perombakan besar. Amorim akan menghadapi laga tandang yang sulit itu dengan susunan 11 pemain yang belum pernah diturunkan sebelumnya: memasukkan Tomori di lini belakang dan Jashari di lini tengah. Pemain sayap serang Inggris-Amerika Hutichinson juga berpeluang mendapat kesempatan.





Namun, perubahan terbesar dan terpenting dalam susunan pemain adalah Camarda yang akan dimainkan sejak menit pertama: Amorim memilih pemain muda Italia itu, sementara Ramos mendapat giliran istirahat. Bagi jebolan akademi tersebut, ini akan menjadi kali pertamanya tampil sebagai starter musim ini setelah dua kali bermain singkat melawan Lazio dan Lecce.