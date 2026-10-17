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AC Milan v US Lecce - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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AC Milan, Amorim bisa tersenyum: Chukwueze telah pulih sepenuhnya, tiga pemain dipastikan absen melawan Atalanta

AC Milan

Samuel Chukwueze akan sepenuhnya siap dimainkan Ruben Amorim dalam pertandingan besok melawan Atalanta: tiga pemain AC Milan absen.

Amorim harus mengatur tenaga para pemainnya menghadapi rangkaian pertandingan yang berdekatan di Serie A dan Liga Europa. Pada Jumat, sang pelatih memberi skuadnya satu hari libur. Mereka baru kembali berlatih pada Sabtu untuk mempersiapkan laga melawan Atalanta di San Siro.

Terkait pemain yang tersedia bagi Ruben Amorim, kecuali ada perkembangan terbaru hari ini, sang pelatih dapat sepenuhnya mengandalkan Samuel Chukwueze. Pemain timnas Nigeria itu berangkat ke Salzburg, tetapi tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan sebagai langkah pencegahan karena mengalami sedikit kelelahan otot. Kekhawatiran itu kini mereda dan ia siap bermain. Dengan demikian, tiga pemain Milan akan absen: Alexis Saelemaekers, Matteo Gabbia, dan Pietro Terracciano.

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