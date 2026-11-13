AC Milan, Amorim berharap Tomori pulih: inilah waktu bek Inggris itu bisa kembali bermain

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Setelah menghabiskan hampir sepanjang musim panas dalam keadaan terasing di klubnya sendiri, Fikayo Tomori kini sepenuhnya siap mengikuti arahan Amorim, dengan profesionalisme tinggi dan kecintaan terhadap seragam AC Milan.

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Pemain asal Inggris itu telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi aset bagi tim, terutama dalam rotasi yang harus dilakukan pelatih asal Portugal tersebut di tengah jadwal Serie A dan Liga Europa.

Fikayo Tomori menepi sejak 28 Oktober lalu, ketika ia cedera pada babak pertama pertandingan Serie A antara Milan dan Bologna. Mantan pemain Chelsea itu mengalami cedera pada otot fleksor medial paha kanannya, yang membuatnya harus absen dalam pertandingan Serie A dan Liga Europa berikutnya melawan Inter, Ferencvaros, dan Genoa. Kondisi itu memaksa De Winter bekerja ekstra keras karena Gabbia juga harus menepi cukup lama.

Tomori berlatih intensif dalam beberapa hari terakhir agar bisa tampil seusai jeda internasional, ketika Frosinone asuhan Alvini yang tampil mengejutkan akan bertandang ke San Siro pada 22 November. Pemulihannya berjalan baik, tetapi tak seorang pun di Milan ingin memaksakan kepulangannya ke lapangan karena risiko cedera kambuh. Karena itu, peluangnya lebih besar untuk tampil dalam laga tandang Liga Europa yang sulit melawan Olympiacos di Piraeus pada 26 November mendatang.

Di satu sisi, Tomori bekerja keras untuk kembali memainkan peran penting di lapangan. Di sisi lain, ia juga memantau bursa transfer karena ketertarikan sejumlah klub mulai muncul menjelang pembukaannya kembali pada Januari. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah klub Spanyol, termasuk Barcelona, serta klub-klub Liga Primer telah menjajaki kemungkinan merekrutnya. Milan bisa memutuskan untuk segera mendapatkan uang dari penjualannya agar tidak kehilangan sang pemain secara gratis pada Juli, mengingat kontraknya akan berakhir.