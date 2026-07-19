Abu Treika melontarkan pernyataan mengejutkan: Messi layak mendapatkan dua Bola Emas, bukan hanya satu!

Mohamed Abu Treika, legenda tim nasional Mesir dan klub Al-Ahly, melontarkan pernyataan menarik mengenai pesulap nomor satu Argentina, Lionel Messi, menjelang laga melawan Spanyol pada Minggu malam ini di final Piala Dunia 2026.

Messi tampil luar biasa selama Piala Dunia kali ini, dengan mencetak 8 gol dan memberikan 4 assist, termasuk dua di antaranya saat melawan Inggris di babak semifinal.

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Abu Treika mengatakan dalam wawancara dengan jaringan "BeIN Sports" Qatar sebelum pertandingan: "Saya yakin Spanyol akan berhadapan dengan Messi, karena bintang Argentina itulah yang paling berjasa dalam membawa tim Tango ke final Piala Dunia 2026."

Ia menambahkan: “Timnas Argentina tampak biasa saja tanpa Messi; dia lah yang selalu membuat perbedaan, dan penampilannya sama sekali tidak mencerminkan usianya. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan kontribusi sebesar ini di usia 39 tahun?”

Ia melanjutkan: “Messi tampak seolah-olah masih berusia awal dua puluhan, dan pencapaiannya bukan hanya berkat bakat semata, melainkan juga komitmen dan kerja keras selama 20 tahun.”

Dia menutup pembicaraannya: “Messi layak meraih Ballon d’Or dua kali berturut-turut, berkat keseruan dan kegembiraan yang dia hadirkan; bagiku, dia adalah yang terbaik dalam sejarah.”