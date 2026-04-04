Manchester City FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport

Abu Treika: Liga Premier akan menjadi seperti Liga Thailand setelah kepergian Salah dan Guardiola

Abu Treika menyoroti pujian yang dilontarkan pelatih asal Spanyol itu kepada Salah

Legenda sepak bola Mesir, Mohamed Abu Treika, membahas masa depan rekan senegaranya, bintang Liverpool Mohamed Salah, dalam sesi analisis pertandingan yang berakhir dengan kekalahan The Reds (4-0) dari Manchester City, hari Sabtu ini, dalam ajang perempat final Piala FA.

Mantan bintang Al Ahly Mesir itu mengatakan: "Saya berbicara dengan Salah saat dia mengalami masalah dengan Klopp (pelatih Liverpool), dan saya memberinya nasihat saat itu mengenai masa depannya. Dia mampu mengambil langkah yang tepat bersama agennya."

Abu Treika berpendapat bahwa "Liga Inggris akan menjadi seperti Liga Thailand setelah kepergian Salah dan Guardiola," merujuk pada kemungkinan pelatih asal Spanyol itu juga meninggalkan City musim panas mendatang.

Dia menambahkan: "Ketika seorang pelatih sekelas Guardiola mengatakan bahwa Salah adalah pemain hebat, legenda Premier League, dan teladan dalam hal ketekunan dan profesionalisme, maka Salah tidak membutuhkan pengakuan dari Arne Slot, atau siapa pun lainnya."

Bintang Liverpool tersebut baru-baru ini mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan timnya pada akhir musim ini, mengakhiri karier bersejarah yang dipenuhi prestasi.

