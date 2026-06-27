Abu Treika: Hossam Hassan salah dalam keputusan ini... dan Shubair harus belajar dari ayahnya

Mohamed Abu Treika, mantan bintang tim nasional Mesir, mengkritik Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, atas keputusannya untuk menurunkan Hamza Abdel Karim dalam pertandingan melawan Iran di Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir berhasil meraih hasil imbang berharga 1-1 melawan Iran pada Sabtu pagi ini dalam pertandingan ketiga dan penentu di Grup 7 Piala Dunia, sehingga lolos dengan 5 poin di posisi kedua di belakang Belgia berdasarkan selisih gol.

Timnas Mesir akan menghadapi Australia, runner-up Grup 4, pada Jumat mendatang di babak 32 besar.

Hossam Hassan memutuskan untuk memasukkan Abdel Karim sebagai pemain pengganti pada menit ke-76 menggantikan Mustafa Zico; ini merupakan pertandingan ketiga berturut-turut di mana bintang muda Barcelona tersebut tampil di turnamen ini.

Ahmed Fathouh, bek sayap timnas Mesir, mengalami cedera otot paha belakang tak lama setelah itu, dan terpaksa melanjutkan pertandingan dalam kondisi cedera setelah kuota lima pergantian pemain tim telah habis.

Abu Treika mengatakan melalui saluran "BeIN Sports" setelah pertandingan, "Hossam Hassan terlalu terburu-buru dalam melakukan pergantian terakhir dengan memasukkan Hamza Abdel Karim; seharusnya ia menyimpan satu slot pergantian yang tersisa mengingat situasi pertandingan."

Ia menambahkan, “Pertandingan berlangsung dengan tempo cepat, diwarnai duel-duel satu lawan satu, dan terjadi cedera otot seperti yang dialami Mohamed Salah; oleh karena itu, ia seharusnya mengantisipasi terjadinya cedera lainnya.”

Mantan bintang tersebut melanjutkan, “Kami mengalami tekanan di sepuluh menit terakhir karena cedera Fathouh dan tidak bisa diganti; tim nasional Iran memanfaatkan sisi itu dan mengirim umpan silang.”

Dia melanjutkan, “Saya lebih memilih agar Fathouh keluar dari lapangan, dan tidak bermain dalam kondisi cedera, karena hal itu akan membuatnya semakin parah.”

Abu Treika menutup pernyataannya terkait hal ini dengan mengatakan, “Kita harus belajar dari kesalahan dalam pertandingan ini karena lawan Mesir berikutnya, Australia, akan bermain dengan cara yang sama.”

Di sisi lain, Abu Treika memuji kemampuan Mustafa Shubair, kiper timnas Mesir, namun ia menyarankannya untuk belajar dari ayahnya, mantan kiper Ahmed Shubair.

Abu Treika menjelaskan, “Shubair adalah kiper yang luar biasa dan berkomitmen, serta tahu cara menghadapi tekanan. Seperti yang kita katakan, ‘anak dari orang tua yang hebat pasti hebat juga’, namun ia harus belajar dari ayahnya bagaimana menenangkan permainan; ayahnya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam hal ini di dalam kotak penalti.”