Hani Abou Rida, ketua dewan direksi Asosiasi Sepak Bola Mesir, mengatakan bahwa hubungannya dengan Hossam Hassan, direktur teknik timnas Mesir, telah terjalin sejak bertahun-tahun lalu, yakni ketika Hossam Hassan masih menjadi pemain di skuad timnas.

Dalam pernyataannya kepada program "Al-Soura" di saluran "Al-Nahar" bersama jurnalis Lamis El-Hadidi, Abou Rida menyebutkan bahwa Hossam Hassan pada awalnya merasa sedih karena ingin dipilih untuk timnas pada waktu-waktu sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Hossam Hassan adalah sosok yang baik, bersemangat dalam pekerjaannya, tekun, bekerja demi kepentingan timnas, serta selalu mendengarkan pendapat orang-orang di sekitarnya.

Abou Rida menegaskan bahwa dirinya telah mengeluarkan versi terbaik dari Hossam Hassan, yang menangani berbagai persoalan dengan sangat tenang, seraya menjelaskan bahwa Hossam selalu masuk dalam daftar calon dari Asosiasi Sepak Bola untuk menempati posisi pelatih timnas sepanjang tahun-tahun yang lalu.

Abou Rida memuji staf teknik yang dipimpin oleh si kembar Hossam dan Ibrahim Hassan, karena Hossam memiliki sisi-sisi taktis yang luar biasa dan kinerja yang istimewa serta tidak hanya mengandalkan semangat, sebagaimana pula Ibrahim Hassan yang menerapkan kedisiplinan di dalam pemusatan latihan.

Ia menambahkan: "Jika soalnya hanya semangat, tentu saya akan meminta bantuan seorang penyanyi untuk membangkitkan semangat para pemain, bukan seorang pelatih seperti Hossam yang memiliki kemampuan teknis luar biasa dan sisi-sisi taktis yang penting".

Mengenai perpanjangan kontrak Hossam Hassan, ia menyebutkan bahwa keputusan itu telah diambil sebelum laga melawan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia, seraya menjelaskan bahwa komite tersebut dibentuk untuk memperjelas segala hal terkait butir-butir kontrak, yang bersifat rahasia dan tidak dibuka untuk media.