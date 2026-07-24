Suasana khawatir menyelimuti kamp Al Ahli Saudi di Portugal, setelah salah satu nama paling menonjol di tim mengalami cedera mendadak selama laga persahabatan, dan semua pihak menanti hasil pemeriksaan di tengah kekhawatiran akan skenario terburuk.

Surat kabar Saudi "Al Yaum" mengungkapkan bahwa tim pelatih menerima suntikan moral yang besar, setelah pemeriksaan medis yang dijalani Saleh Abu Al Shamat membuktikan bahwa ligamen krusiatnya dalam kondisi baik, menyusul cedera yang dialaminya saat menghadapi klub Portugal, Vitoria Guimaraes.

Surat kabar itu menjelaskan bahwa hasil pencitraan resonansi magnetik (MRI) menunjukkan pemain tersebut hanya mengalami memar pada tulang, tanpa adanya kerusakan pada ligamen krusiat, setelah ia menjalani pemeriksaan pencegahan di bawah pengawasan tim medis klub.

Abu Al Shamat mengalami cedera selama laga persahabatan yang mempertemukan Al Ahli dengan Vitoria Guimaraes hari Jumat ini dalam rangka pemusatan latihan persiapan menuju musim baru, yang berakhir dengan kekalahan Al Ahli dengan skor 3-1.

Kekalahan ini menjadi yang kedua bagi Al Ahli dalam laga-laga persahabatannya di kamp luar negeri, sebelum dimulainya musim baru, setelah sebelumnya kalah dari klub Jerman, Holstein Kiel, dengan skor 1-4 di Austria.

Sebaliknya, Al Ahli hanya meraih satu kemenangan atas klub Austria, Saalfelden, dengan skor delapan gol tanpa balas, dalam laga persahabatan pertamanya di Austria, sementara bermain imbang 2-2 dengan klub Portugal, Rio Ave, di Portugal.