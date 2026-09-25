Muhammad Abu Al-Shamat, pemain timnas Arab Saudi, mengungkapkan rasa bangganya bisa bermain berdampingan dengan sang kakak, Saleh, di skuad Arab Saudi, sekaligus menegaskan keinginan untuk meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Oman, besok Sabtu, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada laga kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Abu Al-Shamat mengatakan dalam pernyataannya kepada media, hari Jumat ini, yang dikutip surat kabar Saudi "Al-Youm": "Saya bangga bisa bermain bersama Saleh di timnas. Jika kami telah menampilkan permainan yang istimewa, itu berkat semua pemain. Kami semua di sini adalah satu keluarga, dan kami semua bersaudara."

Terkait perubahan posisinya di lapangan dari bek menjadi sayap, ia menjawab: "Saya menerima instruksi dari pelatih (Georgios) Donis, dan menerapkannya di lapangan. Saya siap bermain di posisi mana pun yang dibutuhkan timnas Arab Saudi, baik sebagai sayap maupun bek."

Ia menambahkan: "Kami tidak merasakan tekanan apa pun. Kami memiliki kepercayaan diri yang tinggi, kami bermain di turnamen ini di hadapan pendukung kami, dan kami ingin memanfaatkan hal itu sebaik mungkin. Kami menjalani setiap pertandingan satu per satu, dan berupaya untuk fokus demi mengangkat trofi dan membahagiakan para suporter."

Ia menutup: "Pelatih memberi kami pengarahan tentang timnas Oman, dan kami telah mempelajarinya dengan baik. Kami berupaya menerapkan hal itu dan mengerahkan segala yang kami miliki, demi persiapan menghadapi pertandingan besok."

Arab Saudi hanya membutuhkan kemenangan dengan hasil apa pun atas Oman, untuk memastikan lolos ke babak semifinal turnamen Teluk tersebut, terlepas dari hasil pertandingannya melawan Irak pada laga ketiga, Selasa mendatang.