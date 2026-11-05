Pelatih Zinedine Zidane bersiap mengumumkan daftar pemain keduanya sebagai pemimpin tim teknik timnas Prancis, Jumat besok, tepat pukul 18.00 waktu Paris, sebagai persiapan menghadapi Italia dan Turki di UEFA Nations League.

Prancis akan menghadapi Italia pada 12 November di Milan, sebelum berjumpa Turki pada 15 bulan yang sama di Bordeaux, di tengah prediksi akan adanya perubahan yang jelas pada daftar pemain, dibandingkan dengan pemusatan pertama yang diumumkan Zidane pada September lalu, akibat sejumlah absennya pemain berpengaruh, di samping kembalinya beberapa elemen inti.

Baca Juga

De Jong Menempatkan Flick dalam Masalah Jelang Pertarungan Atletico Madrid

Sepanjang Sejarah: Real Madrid, Monster Waktu Mematikan di Liga Champions

Penyerang Ousmane Dembele berada di barisan terdepan para pemain yang diperkirakan absen karena cedera, bersama gelandang Manu Kone dan penyerang Esteban Lepaul, yang mengalami cedera engkel.

Keraguan juga menyelimuti keikutsertaan bek Jules Kounde, yang belum pulih sepenuhnya dari terkilir di engkel kiri, serta bek Maxence Lacroix, yang mengalami robekan pada otot hamstring.

Sebaliknya, daftar pemain diperkirakan akan menyaksikan kembalinya sejumlah nama besar, dipimpin Aurelien Tchouameni yang telah kembali bermain bersama Real Madrid setelah absen cukup lama, dan Warren Zaire-Emery yang kembali dari cedera, di samping Ibrahima Konate. Kapten Kylian Mbappe juga diperkirakan akan merebut kembali tempatnya dalam daftar, setelah absen dari sebagian besar laga sebelumnya karena cedera pada lutut kiri.

Kejutan yang Mungkin Terjadi

Menurut surat kabar "L'Equipe" Prancis, absennya para pemain, khususnya di lini serang, bisa membuka pintu bagi beberapa kejutan, di mana Florian Thauvin, pemain Lens, mencuat sebagai salah satu kandidat terkuat untuk kembali ke timnas setelah absen cukup lama, berkat penampilan istimewa yang ia tunjukkan musim ini, di mana ia mencetak 6 gol dan membuat 8 assist dalam 12 pertandingan.

Marcus Thuram, penyerang Inter Milan, juga tetap menjadi kandidat untuk bergabung ke dalam daftar setelah absen dari pemusatan pertama, sementara beberapa pemain muda mungkin mendapatkan kesempatan tampil, seperti Mathys Tel pemain Tottenham, dan Eli Junior Kroupi pemain Bournemouth, dengan kemungkinan pemanggilan nama-nama dari timnas muda, di antaranya Valentin Atangana.

Zidane sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada 5 pemain baru untuk bergabung ke dalam daftar pertamanya, yaitu Guillaume Restes, Jeremy Jacquet, Andy Diouf, Lucas Da Cunha, dan Esteban Lepaul, dan tampaknya ia mengarah untuk melanjutkan kebijakan pembaruan, dengan tetap mengandalkan para pemain yang paling siap dari sisi teknis maupun fisik.

Prancis memuncaki grupnya di UEFA Nations League dengan koleksi 10 poin, dan berupaya memastikan kelolosan mereka ke babak perempat final dalam dua laga mendatang.