Absennya sang kapten menghancurkan Real Madrid... sementara gol-golnya menghancurkan lawan-lawannya

Absennya bintang Uruguay, Fede Valverde, dari skuad Real Madrid saat menghadapi Real Mallorca, Sabtu kemarin, memainkan peran yang sangat jelas dalam kekalahan (2-1) tersebut, dalam laga pekan ke-30 La Liga, menurut analisis yang dimuat di surat kabar Spanyol "Marca".

Jurnalis terkemuka di surat kabar Madrid tersebut, Pablo Polo, menilai bahwa pengaruh Valverde tidak hanya terletak pada gol-golnya dan kemampuannya untuk menembus area penalti, tetapi juga karena karakter yang ia berikan kepada tim yang kehilangan seorang pemimpin di dalam lapangan, dan mungkin juga di luar lapangan.

Polo menambahkan: "Real Madrid bertanding untuk gelar liga di Mallorca tanpa Valverde, dan terjadilah apa yang terjadi."

Dia juga menilai bahwa "krisis pertahanan tim ini sudah sangat serius, terutama karena tim dibangun dari lini belakang jika ingin menang, sementara tim ini memberikan banyak 'hadiah' kepada lawan-lawannya di lini pertahanan."

Baca juga





Bolo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap apa yang akan datang, mengingat kurangnya reaksi dan minimnya dampak pergantian pemain yang dilakukan pelatih Alvaro Arbeloa pada babak kedua melawan Mallorca, sambil mencatat bahwa penampilan Bellingham, Mastanuto, dan bahkan Vinicius, tidak memberikan kesan bahwa Real Madrid sedang berjuang untuk gelar liga.

Di sisi lain, laporan tersebut menilai bahwa satu-satunya kabar baik adalah kembalinya Militão, yang terlihat jelas selama ia bermain sebagai bek tengah dan pemain kunci, agar Real Madrid bisa meraih sesuatu musim ini, sementara tanda-tanda menunjukkan bahwa "Liga Champions kini menjadi satu-satunya harapan yang tersisa bagi tim Kerajaan".