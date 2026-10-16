Arsenal bersiap mengambil ulang foto resmi tim untuk musim 2026-2027, menyusul ketiadaan bek asal Prancis William Saliba dalam sesi pemotretan tersebut, yang memicu badai pertanyaan serta tuntutan luas dari para pendukung Arsenal agar foto itu diambil kembali bersama bintang lini belakang mereka.

Menjelang pertandingan melawan Nottingham Forest di Premier League, pelatih asal Spanyol Mikel Arteta mengakhiri polemik tersebut dalam konferensi pers pertandingan yang digelar pada Jumat hari ini, dengan menjelaskan alasan absennya Saliba yang terkait dengan jadwal pemeriksaan medis untuk mengevaluasi cedera punggungnya.

Bek berusia 25 tahun itu menderita nyeri punggung sepanjang sebagian besar musim lalu, sebelum cedera tersebut semakin parah saat ia tampil bersama tim nasional negaranya di Piala Dunia, di mana ia harus meninggalkan lapangan pada laga semifinal melawan Spanyol.

Manajemen Arsenal, bersama dengan pemain, lebih memilih menjalani program rehabilitasi ketimbang tindakan operasi, dan hal itulah yang menyebabkan ia absen dari sesi pemotretan. Terkait hal ini, Arteta menegaskan akan diambil foto baru tim yang dipimpin Saliba, dengan mengatakan sebagaimana dikutip situs "Sky Sports": "Kami sudah mencoba mengambil foto ini tiga kali sebelumnya, dan kami harus membatalkannya pada detik-detik terakhir karena berbagai alasan. Kami memiliki komitmen komersial dan ada orang-orang yang datang khusus untuk urusan ini, jadi kami memutuskan untuk menyelesaikan foto tersebut. Namun kami akan mengambil foto lain yang mencakup seluruh keluarga, dan kami berharap bisa mengumpulkan semua orang dalam waktu dekat dan mengumumkannya."

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Mengenai reaksi Saliba atas ketidakhadirannya, Arteta menambahkan: "Hal itu bukan ada di tangannya, tetapi Willy senang dengan segala hal seperti biasanya; ia tahu seberapa besar cinta yang ia dapatkan di sini. Ia mendapat sedikit candaan dari rekan-rekannya di dalam tim, dan semuanya berjalan sangat baik."

Soal proses pemulihan bek Prancis itu, klub memutuskan opsi rehabilitasi yang memungkinkannya kembali dalam waktu tiga hingga empat bulan, guna menghindari tindakan operasi yang akan membuatnya absen lebih dari enam bulan. Arteta mengungkapkan bahwa Saliba telah kembali berlatih di atas rumput sambil menunggu pemeriksaan baru, dengan berkomentar: "Saya kira kami akan menjalani pemeriksaan MRI lagi pekan depan untuk memantau proses pemulihan. Hingga saat ini, semua indikasi sangat positif, dan akan luar biasa bisa mendapatkannya kembali dalam waktu dekat."