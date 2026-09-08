Majalah "France Football", bekerja sama dengan Persatuan Sepakbola Eropa "UEFA", pada Selasa hari ini mengumumkan daftar resmi kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or 2026, penghargaan paling penting dan paling bergengsi di dunia sepakbola, setelah sebuah musim luar biasa yang menyaksikan persaingan sengit di antara para bintang sepakbola, baik di level kolektif maupun individu.

Namun pengumuman itu pada saat yang sama membawa sejumlah kejutan besar yang memicu kontroversi, terutama absennya pemain Brasil Raphinha dari daftar kandidat penghargaan pemain terbaik, meskipun ia tampil menonjol bersama Barcelona, di samping dua rekannya asal Spanyol, Pedri dan Dani Olmo. Selain itu ada kejutan yang lebih besar di kategori putri, dengan tersingkirnya pemain Spanyol Aitana Bonmatí, peraih Ballon d'Or dalam tiga edisi terakhir, dari daftar kandidat penghargaan pemain putri terbaik.

Daftar pelatih terbaik pun menyaksikan kejutan lain berupa absennya Hansi Flick, direktur teknik Barcelona, dari persaingan memperebutkan penghargaan tersebut. Pada saat yang sama, daftar-daftar itu mengungkap persaingan kuat di berbagai kategori jelang malam penobatan yang dijadwalkan digelar di London pada 26 Oktober mendatang.

Penghargaan berdasarkan urutan pengumuman



Pengumuman dimulai dengan penghargaan klub terbaik kategori putri, dan penghargaan itu mengungkap kandidat pertama, yakni klub Barcelona, juara La Liga dan Liga Champions Eropa, yang bersaing dengan runner-up Liga Champions Bayern Munich, Manchester City dari Inggris, dan Lyon dari Prancis.

Kini tiba waktunya pengumuman penghargaan tim putra terbaik, dimulai dengan Arsenal, juara Premier League dan runner-up Liga Champions, yang bersaing dengan Bayern Munich juara Bundesliga, Bodø/Glimt dari Norwegia, Flamengo dari Brasil, dan Paris Saint-Germain dari Prancis.

Adapun di kategori pelatih terbaik dunia untuk tim putri, nama-nama berikut bersaing: Jonatan Giráldez "Lyon", Andrée Jeglertz "Manchester City", Nils Nielsen "Timnas Jepang", Pere Romeu "Barcelona", Elena Sadiku – "Celtic/BK Häcken".

Para pelatih Spanyol mendominasi nominasi di kategori pelatih terbaik dunia untuk tim putra, dengan hadirnya lima nama: Mikel Arteta "Arsenal", Luis de la Fuente "Timnas Spanyol", Unai Emery "Aston Villa", Luis Enrique "Paris Saint-Germain", di samping pelatih Belgia Vincent Kompany "Bayern Munich".

Sementara nama-nama besar absen, seperti pelatih Jerman Hansi Flick, pelatih Spanyol Pep Guardiola, dan dua pelatih Argentina, Diego Simeone dan Lionel Scaloni.



Sementara itu, daftar kandidat penghargaan kiper putri terbaik dunia tahun 2026 mencakup kiper Jerman Ann-Katrin Berger, kiper Spanyol Cata Coll, kiper Inggris Hannah Hampton, kiper Brasil Lorena, dan kiper Jepang Ayaka Yamashita.

Daftar penghargaan kiper terbaik dunia (Trofi Lev Yashin) mencakup kiper Spanyol Joan García, kiper Maroko Yassine Bounou, kiper Belgia Thibaut Courtois, kiper Argentina Emiliano Martínez, kiper Swiss Gregor Kobel, kiper Senegal Édouard Mendy, kiper Spanyol David Raya dan rekan senegaranya Unai Simón, Vozinha kiper Tanjung Verde, dan kiper Rusia Safonov.

Sementara itu, dua bintang Arab, Ayoub Bouaddi dari Maroko dan Ibrahim Maza dari Aljazair, bersaing dengan 8 nama menonjol memperebutkan Trofi Kopa untuk pemain muda terbaik dunia.

Daftar itu juga mencakup, selain Bouaddi dan Maza, pemain Bosnia Kerim Alajbegović, pemain Spanyol Pau Cubarsí, pemain Pantai Gading Yan Diomandé, pemain Jerman Lennart Karl, pemain Prancis Elie Junior Kroupi, pemain Spanyol Lamine Yamal, pemain Swiss Johan Manzambi, dan pemain Prancis Warren Zaïre-Emery.



Dalam kejutan besar, diumumkan daftar berisi 30 bintang putri yang menjadi kandidat Ballon d'Or pemain putri terbaik dunia, yang tidak menyertakan nama pemain Spanyol Aitana Bonmatí, yang meraih penghargaan itu selama 3 tahun terakhir.

Daftar 30 pemain putri itu adalah sebagai berikut: Selma Bacha, Barbra Banda, Clara Bühl, Esmee Brugts, Mariona Caldentey, Scarlett Camberos, Kerstin Casparij, Temwa Chawinga, Cata Coll, Melchie Dumornay, Caroline Graham Hansen, Alex Greenwood, Patri Guijarro, Pernille Harder, Yui Hasegawa, Rose Lavelle, Mapi León, Lorena, Melvine Malard, Manaka Matsukubo, Vivianne Miedema, Ewa Pajor, Claudia Pina, Alexia Putellas, Wendie Renard, Alessia Russo, Khadija Shaw, Momoko Tanikawa, Caroline Weir, dan Tessa Wullaert.





Kini tiba waktunya pengumuman daftar yang paling penting, yang akan bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or pemain terbaik dunia.

Akun penghargaan itu mengumumkan nama-nama secara terpisah, dan kami akan menyampaikannya kepada Anda satu per satu:

Daftar kandidat:

Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, sang pemegang gelar Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Achraf Hakimi, Harry Kane, Khvicha Kvaratskhelia, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, William Pacho, João Neves, Julián Quiñones, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba, Vitinha.

Daftar itu menyaksikan absennya nama-nama berat, terutama pemain Brasil Raphinha, pemain Portugal Cristiano Ronaldo, serta dua pemain Spanyol Pedri dan Dani Olmo.



Penghargaan Ballon d'Or diberikan setiap tahun kepada pemain terbaik dunia, berdasarkan pemungutan suara panel jurnalis olahraga yang mewakili berbagai negara di dunia, di mana pemenang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria, terutama penampilan individu dan kolektif, sportivitas, serta konsistensi level sepanjang musim.

Malam penyerahan penghargaan Ballon d'Or dijadwalkan digelar pada 26 Oktober 2026 di ibu kota Inggris, London, untuk pertama kalinya dalam sejarah penghargaan tersebut. Pada acara itu akan diumumkan peraih Ballon d'Or, di samping pengungkapan para pemenang penghargaan individu lainnya, seperti Trofi "Yashin" untuk kiper terbaik, Trofi "Kopa" untuk pemain muda terbaik, ditambah penghargaan pelatih terbaik dan klub terbaik serta sejumlah penghargaan lainnya.

Ballon d'Or mendapatkan perhatian besar dari seluruh dunia setiap tahun, sebagai tolok ukur paling utama untuk menobatkan pemain terbaik dunia, di tengah pantauan luas dari suporter dan media, terutama dengan memanasnya persaingan di antara para bintang sepakbola terkemuka untuk meraih penghargaan paling bergengsi di level individu.

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