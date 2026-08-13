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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Absennya panjang mengakhiri petualangan Pogba bersama Monaco: Arab Saudi dan Amerika jadi jalan penyelamat

Transfers
LaLiga
Saudi Pro League
Major League Soccer
P. Pogba
Monaco
Spanyol
Arab Saudi
AS
Prancis

Cedera itu datang di waktu yang sulit

Sebuah laporan media pada hari Kamis ini membahas masa depan pemain Prancis, Paul Pogba, setelah petualangannya bersama Monaco menemui kegagalan.

Hampir tiga pekan berlalu sejak Monaco dan Paul Pogba mengumumkan perpisahan mereka yang sudah di depan mata, namun demikian, segalanya tetap berjalan seperti sebelumnya.

Setelah awal yang bergejolak dalam sesi latihan persiapan musim baru, sang juara Piala Dunia 2018 itu kembali ke lapangan dan berlatih bersama rekan-rekannya.

 Sementara direktur olahraga Monaco, Thiago Scuro, dalam konferensi pers persiapan musim mengisyaratkan berakhirnya lebih cepat kerja sama dengan gelandang berusia 33 tahun yang kontraknya membentang hingga Juni 2027 itu, Pogba tampil di babak pertama laga uji coba perdana (5-2) melawan Saint-Priest.

Awal pekan ini, Paul Pogba mengalami cedera lagi saat berada bersama Monaco.

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Cedera itu terjadi selama sesi latihan di kamp tim di Inggris, di mana pemain Prancis tersebut mengalami cedera pada paha kirinya.

 Ini merupakan pukulan telak bagi Pogba, yang tidak akan bermain lagi bersama klub tersebut, dan sejumlah media melaporkan pemutusan kontraknya.

Pada hari Kamis mendatang, surat kabar "L'Équipe" menyebutkan bahwa sang pemain menerima tawaran dari Liga Sepak Bola Amerika  dan Arab Saudi, tetapi masalahnya adalah bahwa ia akan absen dari latihan selama enam pekan.

 Ini merupakan waktu yang tidak tepat, mengingat Pogba tengah mencari klub baru. Meski demikian, statusnya sebagai pemain bebas ke depannya akan memungkinkannya untuk menandatangani kontrak dengan klub mana pun dan kapan pun ia mau, bahkan setelah bursa transfer ditutup.

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