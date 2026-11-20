Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pengaruh Dani Olmo tidak hanya terasa dalam laga-laga yang ia mainkan, tetapi juga dalam pertandingan yang ia lewatkan. Hal itu terlihat jelas bersama Barcelona dan timnas Spanyol dalam beberapa waktu terakhir.

Iklan

Cedera yang membuat gelandang serang tersebut absen sepanjang bulan lalu menunjukkan betapa pentingnya perannya dalam sistem tim, sebagai salah satu pemain yang mampu meningkatkan performa tim dan memberikan solusi tambahan bagi rekan-rekannya di lapangan.

Menurut harian Spanyol AS, kekalahan terbaru timnas Spanyol dari Inggris, ditambah kekalahan Barcelona di El Clasico serta penampilan Blaugrana yang biasa-biasa saja pada babak pertama melawan Atletico Madrid, sama-sama kembali menyoroti nilai teknis Olmo, yang absennya meninggalkan kekosongan yang sulit digantikan.

Saat menghadapi Inggris, Spanyol kesulitan meladeni keunggulan fisik pasukan Thomas Tuchel. Mereka juga kehilangan akurasi yang biasa mereka tunjukkan akibat tekanan tinggi tanpa henti yang diterapkan lawan.

Dalam situasi seperti itu, Olmo sebenarnya mampu menawarkan solusi penting berkat kemampuannya bergerak di antara lini, keistimewaan yang bisa saja membantu Spanyol menemukan kembali ritme permainan dan mengendalikan jalannya laga.

Iklan Iklan

Dalam konteks ini, Ander Herrera, yang memiliki pengalaman luas dalam menganalisis sepak bola selain kariernya sebagai pemain, menyebut Olmo sebagai "pemain terbaik di dunia di antara lini". Ia menyoroti keunggulan Olmo dalam memilih posisi serta kemampuannya berbalik badan dengan bola dan lepas dari penjagaan.

Topik Terkait

Dampak absennya Olmo juga terlihat dalam detail taktis laga melawan Inggris di Stadion Riyadh Air Metropolitano. Salah satu bek tengah Inggris kerap maju untuk mengawal Mikel Merino, yang karakteristiknya sama sekali berbeda dengan kemampuan Olmo.

Pergerakan pemain Barcelona itu untuk menjemput bola serta kemampuannya mengubah arah permainan barangkali akan memberi Spanyol solusi yang berbeda dan memaksa lawan menghadapi ancaman lain.

Iklan

Angka-angka memperkuat gambaran tersebut. Olmo merupakan salah satu pemain yang paling sering bergerak untuk menerima bola di antara lini selama Piala Dunia terakhir, dengan mencatatkan 175 pergerakan di ruang tersebut. Hal ini mencerminkan kemampuannya membuka jalur umpan dan membantu rekan-rekannya lolos dari tekanan lawan.

Pentingnya Olmo tidak berhenti pada peran yang bisa diukur lewat angka dan statistik, tetapi juga mencakup detail teknis dan taktis yang sulit diukur, namun berpengaruh langsung terhadap performa tim.

Iklan

Dengan kemungkinan kembalinya ia saat melawan Villarreal, nilai dari apa yang bisa disebut sebagai revolusi senyap yang ia hadirkan di Barcelona kembali mencuat.

Meski pengaruhnya tidak selalu mendapat perhatian yang layak, Olmo memainkan peran sentral dalam sistem Barcelona berkat kemampuannya memadukan dua tugas yang tampak bertolak belakang: ia memberikan keteraturan bagi tim saat menguasai bola, sekaligus mampu merepotkan lawan dan menciptakan perbedaan lewat ide dan pergerakannya.

Iklan

Keunggulan ini tampak jelas dalam kemampuannya menyesuaikan permainan tim dengan tuntutan pertandingan, baik dengan berkontribusi dalam membangun serangan dan mengatur tempo permainan, maupun dengan bergerak secara cerdas untuk merusak pertahanan lawan.

Perannya tidak terbatas pada aspek menyerang, tetapi juga mencakup memimpin pressing, merapatkan jarak antarlini, dan memberikan perlindungan defensif bagi rekan-rekannya.

Iklan

Barcelona kehilangan peran-peran tersebut di El Clasico. Tanpa Olmo, tim kesulitan karena tidak adanya penghubung di sepertiga akhir lapangan, yang berdampak pada cara membangun serangan yang terkesan terburu-buru dan tidak terorganisasi.

Situasinya tidak jauh berbeda saat melawan Atletico Madrid, ketika tim menghadapi kesulitan serupa di sebagian besar pertandingan.

Iklan

Dalam fase bertahan, kehilangan bola di posisi yang tidak menguntungkan mengacaukan sistem pressing Barcelona, terutama karena tidak adanya keterpaduan yang dibutuhkan antarpemain dalam duel satu lawan satu.

Di sinilah salah satu keunggulan terbesar Olmo terlihat. Ia memiliki naluri istimewa dalam menentukan waktu untuk menekan lawan, ditambah kemampuannya menutup jalur umpan dan membatasi opsi lawan.

Iklan

Statistik Piala Dunia menegaskan pentingnya aspek ini dalam permainan Olmo. Ia menjadi pemain yang paling banyak melakukan pressing dengan total 305 upaya, angka yang mencerminkan besarnya kerja keras yang ia curahkan untuk membantu timnya merebut kembali bola dan menjaga keseimbangan pertahanan.

Hal ini tidak berarti Olmo dianggap sebagai pemain yang mampu menjamin hasil seorang diri atau menutupi semua kekurangan, melainkan menyoroti nilai luar biasa yang ia berikan di dalam tim.

Iklan

Di saat sepak bola semakin condong pada individualisme dan perburuan sorotan, pemain Barcelona ini memilih untuk mendedikasikan kemampuannya demi tim.

Olmo dikenal mampu menerima peran yang dituntut darinya di setiap pertandingan dan bekerja demi tujuan kolektif yang melampaui ambisi pribadinya. Ia juga tidak perlu diingatkan bahwa dirinya tidak lebih penting daripada rekan-rekannya, sebuah mentalitas yang tidak dimiliki banyak pemain dan menjelaskan sebagian penting dari nilainya di lapangan.