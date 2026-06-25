Youssef En-Nesyri, mantan bintang tim nasional Maroko, gagal mencetak rekor baru di Piala Dunia, karena namanya tidak masuk dalam skuad “Singa” yang berlaga di ajang tersebut.

Mohamed Wahbi, pelatih timnas Maroko, mencoret Al-Nusairi yang berusia 29 tahun dari daftar tersebut dan lebih memilih pemain penyerang lainnya, setelah penampilannya yang kurang memuaskan pada paruh kedua musim lalu saat membela Al-Ittihad di Arab Saudi.

Al-Nusairi bergabung dengan Al-Ittihad pada bursa transfer musim dingin Januari lalu untuk menggantikan kepergian Karim Benzema ke Al-Hilal, namun ia tidak memberikan kontribusi yang diharapkan.

Al-Nusairi pun kehilangan gelar sebagai pemain termuda yang mencetak gol untuk Maroko dalam sejarah Piala Dunia, setelah pemain muda Jassim Yassin memecahkan rekor tersebut dengan mencetak gol melawan Haiti pada Kamis pagi ini pada usia 20 tahun dan 213 hari, menurut statistik “Stats Foot”.

Gol Yassin tercipta dalam pertandingan yang digelar pada putaran ketiga Grup C Piala Dunia yang sedang berlangsung.

Sedangkan Al-Nusairi mencetak gol untuk "Singa Atlas" ke gawang Spanyol pada Piala Dunia 2018 saat berusia 21 tahun dan 24 hari.

Hal ini terjadi setelah El Nsiri juga kehilangan gelar pemain dengan penampilan terbanyak untuk Maroko di turnamen besar (Piala Dunia dan Piala Afrika), di mana rekornya terhenti di 30 pertandingan, sementara Ashraf Hakimi melampauinya dengan 31 pertandingan setelah tampil melawan Haiti.

Tidak hanya itu, Al-Nassiri kini juga terancam kehilangan gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa Maroko di Piala Dunia dengan catatan 3 gol, setelah Ismail Saibari menyamainya dengan mencetak satu gol di setiap dari tiga pertandingan yang telah dilakoninya di turnamen ini hingga saat ini.

Bintang PSV Eindhoven yang dikabarkan akan pindah ke Bayern München ini berpotensi memecahkan rekor tersebut jika ia mencetak gol dalam pertandingan babak kedua melawan pemuncak Grup F.