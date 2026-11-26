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Klub Arab Saudi Al Nassr menerima pukulan telak setelah terungkapnya jenis cedera yang dialami winger asal Prancis mereka, Kingsley Coman, saat menghadapi wakil Qatar Al Sadd di Liga Champions Asia Elite.

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Al Nassr menang 2-1 atas Al Sadd dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada Selasa malam lalu di Stadion Al-Awwal Park, ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite.

Baru tiga menit laga berjalan, Coman terjatuh setelah berbenturan dengan salah satu pemain Al Sadd , sehingga ia harus meninggalkan lapangan karena cedera dan digantikan oleh penyerang asal Arab Saudi, Abdullah Al-Hamdan.

Menurut harian Arab Saudi "Al Riyadiyah", winger asal Prancis itu telah menjalani pemeriksaan medis dan pemindaian yang memastikan dirinya mengalami robekan pada otot paha belakang.

Harian tersebut menjelaskan bahwa Coman membutuhkan masa perawatan dan pemulihan hingga 28 hari, yang berarti ia akan absen dalam sejumlah laga penting yang akan dijalani tim dalam waktu dekat.

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Namun, "Al Riyadiyah" menegaskan bahwa winger asal Prancis itu hanya akan absen dalam tiga pertandingan, yang terpenting di antaranya melawan Al Qadsiah pada Jumat mendatang di Stadion Al-Awwal Park, pada pekan ke-14 Liga Roshn Saudi.

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Selain itu, Coman juga akan absen saat menghadapi Al Hazm pada hari ini, Jumat, di pekan ke-13 Liga Roshn, serta saat melawan wakil Qatar Al Gharafa pada Selasa pekan depannya lagi, di matchday keenam fase liga Liga Champions Asia Elite zona Barat.

Di sisi lain, mantan bintang Bayern Munich itu akan kembali bermain pada 12 Desember mendatang, saat Al Nassr menjamu Al Shabab di Stadion Al-Awwal Park pada pekan ke-15 Liga Roshn.

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Cedera yang dialami winger asal Prancis itu dalam laga kontra Al Sadd terjadi hanya beberapa menit setelah ia tampil sebagai starter untuk pertama kalinya bersama Al Nassr, menyusul cedera serius yang membuatnya menepi dari lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Coman sebelumnya telah bergelut dengan cedera sejak kemenangan 3-1 atas wakil Uzbekistan Neftchi pada Oktober lalu, di matchday kedua fase liga Liga Champions Asia Elite.

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Cedera serius tersebut membuatnya absen dalam laga melawan Neom, Al Faisaly, dan Al Kholood pada pekan ke-10, ke-11, dan ke-12 Liga Roshn Saudi, serta melawan wakil Uzbekistan Pakhtakor di matchday keempat fase liga Liga Champions Asia Elite.

Pemain berusia 30 tahun itu kembali masuk skuad Al Nassr dua laga sebelumnya, saat menghadapi Al Ahli pada Jumat lalu dalam laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi, tetapi ia hanya tampil sebagai pemain pengganti dan tidak menjadi starter.

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Begitu tampil sebagai starter dalam laga melawan Al Sadd, Coman dengan cepat mengalami cedera, sehingga memunculkan banyak pertanyaan mengenai kondisi fisiknya dan kesiapannya untuk kembali bermain.

Winger asal Prancis itu baru memainkan sembilan pertandingan bersama Al Nassr sejak awal musim ini, dan hanya mampu mencetak satu gol tanpa satu pun assist.