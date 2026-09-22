Absen mengejutkan: Mbappe memicu kekhawatiran Zidane saat era baru dimulai

Kylian Mbappe, kapten tim nasional Prancis, absen dari sesi latihan "Les Bleus" pada hari Selasa ini, setelah mengalami gangguan kesehatan yang memaksanya menepi dari sesi latihan kedua tim asuhan pelatih Zinedine Zidane.

Timnas Prancis dijadwalkan menjalani latihan di kamp pemusatan mereka di kota Clairefontaine, sebagai persiapan menghadapi Turki pada hari Jumat, dalam laga pertama Zidane sebagai nakhoda tim pelatih "Les Bleus".

Surat kabar "L'Equipe" mengungkapkan bahwa Mbappe menderita "sindrom mirip flu", yang mendorongnya absen dari latihan, sementara 22 pemain lain yang dipanggil Zidane mengikuti sesi secara normal.

Pada saat rekan-rekannya turun ke lapangan dan menyempatkan diri berfoto bersama para suporter yang hadir, Mbappe yang berusia 27 tahun tetap berada di dalam tempat penginapan di Clairefontaine, di mana berbagai laporan menyebutkan bahwa ia tetap terbaring di tempat tidur.

Hingga saat ini belum ditentukan berapa lama sang kapten timnas Prancis akan absen dari latihan, sembari menunggu perkembangan kondisi kesehatannya sebelum menghadapi Turki, yang menjadi debut Zidane sebagai pelatih timnas Prancis.

Tidak ada absen lain di skuad Prancis

Timnas Prancis tidak mencatatkan absen lain, di mana 22 pemain yang tersisa hadir dalam latihan terbuka di hadapan para suporter, dan ikut berfoto sebelum sesi latihan dimulai.

Para anggota tim pelatih, terutama David Bettoni, asisten Zidane, dan Fabien Barthez, telah tiba di lapangan beberapa menit sebelum para pemain.

Adapun Zidane, ia menunggu hingga para pemain memulai pemanasan dan para suporter mengarah ke tribun stadion "Bibarraud", sebelum bergabung dengan kelompok, dalam upaya untuk menghindari mencuri perhatian dari para pemainnya selama latihan terbuka tersebut.

Setelah menghadapi Turki, timnas Prancis menanti tiga pertandingan lain dalam kompetisi UEFA Nations League selama pemusatan pertama di bawah kepemimpinan Zidane, di mana mereka bertandang ke markas Belgia pada 28 September, sebelum menjamu Italia dan Belgia pada 2 dan 5 Oktober di stadion "Stade de France".

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