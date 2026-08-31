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Absen mengejutkan dan kehadiran kontroversial: Flick umumkan daftar pemain Barcelona untuk laga kontra Vallecano

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Liga F
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
Spanyol

Bagaimana situasi Hamza?

Hansi Flick, pelatih Barcelona, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Rayo Vallecano malam ini, dalam pekan ketiga La Liga Spanyol yang berlangsung di Stadion Camp Nou, yang menyaksikan absennya Gavi, di samping tidak munculnya kiper asal Kroasia Dominik Livakovic dalam daftar tersebut.

Flick masih mencoret Gavi sebagai langkah pencegahan, setelah cedera parah yang dialaminya di bagian lutut selama laga melawan Elche pada pekan pembuka La Liga Spanyol, di tengah kehati-hatian tim pelatih untuk tidak mengambil risiko memainkannya kembali sebelum kondisinya benar-benar pulih, dengan perkiraan ia bisa kembali masuk dalam daftar pada pertandingan melawan Valencia pekan depan.

Barcelona juga tanpa Frenkie de Jong dan Bardghji karena cedera, sementara Livakovic hingga kini belum didaftarkan meskipun sudah bergabung dengan tim pekan lalu, sehingga masa depan kiper veteran asal Kroasia itu bersama klub tetap belum jelas, entah untuk bertahan atau keluar dengan status pinjaman.

Di sisi lain, Alejandro Balde muncul dalam daftar pertandingan, meskipun ketidakpastian mengenai masa depannya bersama Barcelona masih berlanjut, di tengah pembicaraan tentang kemungkinan kepergiannya sebelum bursa transfer ditutup.

Barcelona bersiap menghadapi Rayo Vallecano demi melanjutkan awal langkah mereka di La Liga Spanyol, di tengah sejumlah absen yang berpengaruh di lini tengah dan penjagaan gawang, sementara Flick terus mengandalkan pemain yang siap secara fisik.

LaLiga
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Barcelona
BAR
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Rayo Vallecano
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Liga F
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Sevilla
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Barcelona
BAR

Daftar pemain Barcelona menghadapi Rayo Vallecano

Penjaga gawang: Joan Garcia, Szczesny, Eder Aller

Pertahanan: Cancelo, Cubarsi, Christensen, Balde, Gerard Martin, Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart.

Lini tengah: Rodri, Fermin, Pedri, Olmo, Bernal, Farinas

Lini serang: Lamine Yamal, Raphinha, Ademi, Gordon, Hamza

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