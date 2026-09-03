Pelatih Real Madrid asal Portugal, Jose Mourinho, mengumumkan daftar pemainnya untuk menghadapi Real Betis pada pertandingan yang dijadwalkan berlangsung Jumat malam, dalam lanjutan pekan keempat Liga Spanyol.

Real Madrid menjalani laga ini di tengah krisis absennya sejumlah pemain penting, setelah dipastikan tujuh pemain masih akan absen membela tim akibat cedera.

Di sisi lain, Mourinho memasukkan gelandang muda Sergio Martinez ke dalam daftar untuk pertama kalinya, setelah ia bergabung dengan Real Madrid dalam beberapa hari terakhir dari Racing. Semula ia dijadwalkan memulai kariernya bersama tim Castilla, sebelum akhirnya menarik perhatian dalam latihan tim utama dan mendapatkan kesempatan bergabung bersama para pemain senior.

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Daftar tersebut juga masih menyertakan duo muda Mario Rivas dan Caistro, sebagai bagian dari opsi tim pelatih.

Real Madrid sebelumnya menutup persiapannya untuk laga ini dengan sesi latihan yang diawali dengan latihan "rondo", lalu latihan taktik di mana Mourinho berfokus pada tekanan dan penguasaan bola, sebelum mengakhiri sesi dengan pertandingan kecil di area sempit.

Daftar pemain Real Madrid untuk menghadapi Real Betis

Penjaga gawang: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Javi Navarro.

Pertahanan: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Antonio Rudiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas.

Gelandang: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Arda Guler, Bernardo Silva, Caistro, Sergio Martinez.

Penyerang: Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Carlos Espi, Brahim Diaz, Yan Diomande.