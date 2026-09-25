Timnas Arab Saudi harus menjalani laga krusial melawan Oman di Piala Teluk Arab "Khaleeji 27" tanpa kehadiran sang pemain pengganti emasnya.

Timnas Arab Saudi akan berhadapan dengan Oman, besok Sabtu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam laga kedua fase grup turnamen Teluk tersebut.

Dan 24 jam sebelum pertandingan, timnas Arab Saudi mengumumkan absennya Mohammed Al-Qahtani, sayap Al-Qadsiah, dari latihan terakhir yang dijalani Arab Saudi hari ini, Jumat, karena merasakan nyeri di bagian perut.

Dengan demikian, absennya Al-Qahtani dari laga Arab Saudi melawan Oman pun dipastikan, di mana ia tidak mengikuti satu pun sesi latihan sejak kemenangan atas Kuwait 1-0, kemarin lusa Rabu, dalam laga pertama fase grup turnamen Teluk tersebut.

Al-Qahtani akan menjadi pemain kedua yang absen dari timnas Arab Saudi, setelah Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr, yang mengalami cedera parah pada laga pertama melawan Kuwait.

Al-Qahtani tampil dengan performa istimewa sepanjang musim ini bersama klub Al-Qadsiah, di mana ia mencetak dua gol dan satu assist, meski ia selalu bermain sebagai pemain pengganti dan hanya menjalani 262 menit, yang setara dengan kurang dari 3 pertandingan.

Perlu diingat, Al-Qahtani tampil sebagai pemain pengganti selama beberapa menit pada laga Kuwait yang lalu, dan melepaskan tendangan berbahaya ke gawang Saud Al-Hoshan, namun ia tidak mencetak gol maupun assist.

Arab Saudi membutuhkan kemenangan dengan skor berapa pun atas Oman, guna memastikan lolos ke babak semifinal turnamen Teluk, terlepas dari hasil laganya melawan Irak pada laga ketiga, Selasa mendatang.