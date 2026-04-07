Absen kelima... Pemain Al-Ahli Jeddah gagal dalam seleksi Al-Fayha

Absennya para pemain terus menghantui klub Al-Ahli Jeddah, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha, besok Rabu, di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi melaporkan bahwa daftar pemain Al-Ahli untuk pertandingan tersebut tidak mencantumkan nama bek Saudi Zakaria Hawsawi, yang sedang mengalami cedera.

Hosawi absen saat Al-Ahli menang 3-0 atas Damak, Sabtu lalu, di Stadion Al-Inmaa, pada putaran ke-27 Liga Roshen, setelah kembali dari tim nasional Saudi dengan cedera.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bek kiri asal Saudi Arabia itu menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa ini, sebelum berangkat ke Al-Majma'ah, untuk mengetahui sejauh mana pemulihannya dari cedera lututnya, dan hasilnya adalah ia tidak masuk dalam daftar pemain.

Hosawi adalah pemain kelima yang akan absen bagi Al-Ahli dalam laga melawan Al-Fayha, setelah para bek; Roger Ibanez (Brasil) dan Merih Demiral (Turki), bek kanan Saudi Ali Majrashi, serta gelandang Prancis Valentin Atangana.

Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga Liga Roshen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.