Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro League

Absen kelima... Pemain Al-Ahli Jeddah gagal dalam seleksi Al-Fayha

Al-Fayha vs Al Ahli
Al Ahli
Z. Al Hawsawi
"Al-Raqi" harus menghadapi sejumlah pemain yang absen di Liga Roshen

Absennya para pemain terus menghantui klub Al-Ahli Jeddah, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli akan bertandang ke markas Al-Fayha, besok Rabu, di Stadion Kota Al-Majma'ah, dalam pertandingan yang dimajukan dari putaran ke-29 Liga Roshen.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi melaporkan bahwa daftar pemain Al-Ahli untuk pertandingan tersebut tidak mencantumkan nama bek Saudi Zakaria Hawsawi, yang sedang mengalami cedera.

Hosawi absen saat Al-Ahli menang 3-0 atas Damak, Sabtu lalu, di Stadion Al-Inmaa, pada putaran ke-27 Liga Roshen, setelah kembali dari tim nasional Saudi dengan cedera.

Baca juga: Kejutan di Al-Ahli.. Terungkapnya Status Abu Al-Shamat dan Ibanez untuk Laga Melawan Al-Fayha

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa bek kiri asal Saudi Arabia itu menjalani pemeriksaan medis pada hari Selasa ini, sebelum berangkat ke Al-Majma'ah, untuk mengetahui sejauh mana pemulihannya dari cedera lututnya, dan hasilnya adalah ia tidak masuk dalam daftar pemain.

Hosawi adalah pemain kelima yang akan absen bagi Al-Ahli dalam laga melawan Al-Fayha, setelah para bek; Roger Ibanez (Brasil) dan Merih Demiral (Turki), bek kanan Saudi Ali Majrashi, serta gelandang Prancis Valentin Atangana.

Al-Ahli saat ini berada di peringkat ketiga Liga Roshen dengan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan tertinggal selisih gol dari Al-Hilal yang berada di peringkat kedua.

