Pemain asal Mesir, Mohamed Salah, mantan bintang Liverpool yang kini membela klub Turki Trabzonspor, absen dari daftar kandidat penghargaan Ballon d'Or 2026, yang diberikan kepada pemain terbaik dunia.

Majalah Prancis "France Football", bekerja sama dengan Persatuan Sepak Bola Eropa "UEFA", mengumumkan pada hari Selasa daftar lengkap kandidat peraih penghargaan Ballon d'Or 2026, di tengah absennya Salah yang sudah diperkirakan.

Angka-angka yang pudar

Salah tidak menampilkan performa seperti biasanya bersama klub lamanya, Liverpool, pada musim lalu. Ia gagal meraih satu pun gelar di level kolektif tim, selain angka-angka individu yang pudar.

Bintang Mesir itu bermain dalam 41 pertandingan bersama Liverpool di seluruh kompetisi, dan hanya mencetak 12 gol saja, 7 di antaranya di Liga Primer Inggris. Ini merupakan capaian yang lemah dibandingkan dengan catatannya pada musim sebelumnya misalnya, ketika ia mencetak 34 gol dalam 52 pertandingan di seluruh kompetisi.

Di level internasional, keberhasilan Salah membawa timnas Mesir meraih pencapaian bersejarah dengan mencapai babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah Mesir tidak mampu menyelamatkannya.

Meski demikian, pengaruh Salah tidak terlalu besar, karena pemain berusia 34 tahun itu mencetak satu gol dan memberikan dua assist dalam lima pertandingan yang ia mainkan di turnamen yang digelar musim panas tersebut.

Absen untuk kedua kalinya

Absennya Salah dari daftar kandidat penghargaan individu terpenting di dunia ini bukanlah yang pertama dalam kariernya, karena ia juga sebelumnya keluar dari daftar pada edisi 2024, yang dimenangkan oleh pemain Spanyol, Rodri.

Meski demikian, bintang Mesir itu telah bersaing memperebutkan penghargaan tersebut dalam enam kesempatan lainnya, yang semuanya terjadi selama masa baktinya bersama Liverpool, terakhir kali tahun lalu, 2025, ketika ia meraih hasil terbaiknya dengan menempati peringkat keempat, setelah memenangkan gelar Liga Primer Inggris, dengan catatan bahwa Ousmane Dembele menjadi juara pada edisi tersebut.

Salah pertama kali menjadi kandidat penghargaan ini pada tahun 2018, dan menempati peringkat keenam, setelah musim pertamanya bersama Liverpool.

Kemudian ia melanjutkan penampilan gemilangnya, dan menjadi kandidat pada tahun berikutnya, 2019, setelah meraih gelar Liga Champions Eropa, sebelum mengakhiri persaingan di peringkat kelima.

Penghargaan tersebut dibatalkan pada tahun 2020, tahun ketika Salah meraih gelar Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya dalam kariernya, kemudian ia menjadi kandidat pada 2021 dan menempati peringkat ketujuh.

Bintang Mesir itu melanjutkan kehadirannya dalam daftar kandidat pada 2022, dan menempati peringkat kelima, sebelum menempati peringkat ke-11 pada 2023, yang merupakan peringkat terburuknya.

Apakah mimpi Ballon d'Or telah berakhir?

Melihat usianya yang bertambah, dan jauhnya klubnya saat ini, Trabzonspor, dari persaingan gelar baik di Liga Turki maupun kompetisi-kompetisi besar Eropa, Salah tampak jauh dari persaingan Ballon d'Or.

Meski demikian, Salah pernah sangat dekat untuk bersaing memperebutkan penghargaan bergengsi tersebut dalam beberapa kesempatan, yang paling menonjol adalah tahun lalu ketika ia tampil gemilang dan menjadi elemen paling menonjol dalam kembalinya Liverpool ke podium juara dengan gelar Liga Primer Inggris.

Salah dipandang sebagai pemain Arab yang mampu meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya, namun keadaan dalam kariernya tidak membantunya mewujudkan mimpi tersebut, sementara mimpi ini tampak jauh secara teoritis pada saat ini.

Bintang Mesir itu hanya berhasil memenangkan Ballon d'Or Afrika sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan 2018.

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