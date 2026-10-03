Laporan media mengungkap sikap bek Al Ahli asal Brasil, Roger Ibanez, terkait keikutsertaannya dalam laga Klasik melawan rival tradisional Al Nassr, di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli akan menjamu rivalnya, Al Nassr, pada 15 Oktober mendatang, di Stadion Al Inma Jeddah, dalam pekan kesembilan kompetisi Liga Roshn.

Surat kabar "Arriyadiyah" Arab Saudi menyebutkan bahwa Al Ahli berupaya menyiapkan Ibanez untuk tampil dalam laga Klasik, meski dipastikan absen pada pertandingan melawan Al Fateh, 9 Oktober mendatang, dalam pekan kedelapan Liga Roshn.

Bek asal Brasil itu mengalami cedera saat Al Ahli menelan kekalahan dari Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, dalam pertandingan Piala Afrika, Asia, dan Pasifik, sehingga menjalani rehabilitasi sejak saat itu.

Ibanez diperkirakan akan bergabung dalam skuad "Al Raqi" untuk menghadapi Al Wasl asal Uni Emirat Arab, pada 12 Oktober mendatang, dalam pekan kedua fase liga di turnamen Liga Champions Elite Asia, sebelum siap tampil menghadapi Al Nassr.

Laga melawan Al Nassr dianggap krusial bagi Al Ahli, karena mereka berupaya meraih kemenangan demi kembali bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim ini, setelah sejumlah hasil negatif.

"Al Raqi" menempati peringkat keenam dalam klasemen Liga Arab Saudi dengan 12 poin, hasil dari 4 kemenangan dan 3 kekalahan, terpaut 4 poin di belakang Al Nassr yang berada di peringkat ketiga.



