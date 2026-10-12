Rombongan Barcelona telah bertolak ke Istanbul untuk mempersiapkan laga melawan Galatasaray, Selasa besok, dalam lanjutan matchday kedua fase grup Liga Champions, setelah klub Katalan itu mengumumkan daftar 22 pemain tanpa perubahan apa pun, dalam upaya melanjutkan start kuat mereka di turnamen tersebut usai mengalahkan Feyenoord dengan skor 5-1 pada matchday pembuka.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", pelatih kepala Hansi Flick mempertahankan daftar yang ia umumkan pagi ini, dengan masih absennya Raphinha dan Frenkie de Jong, selain Andreas Christensen dan Roony Bardghji, karena cedera, sementara tim menantikan kembalinya beberapa pemainnya pada periode mendatang.

Daftar tersebut mencakup kiper Joan Garcia, Dominik Livakovic, dan Wojciech Szczesny, selain para bek Eric Garcia, Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo, Alejandro Balde, dan Xavi Espart, di lini tengah ada Rodrigo Hernandez, Marc Bernal, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Fermin Lopez, dan Brian Farinas, sementara lini depan dipimpin Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, dan Hamza Abdelkarim.

Kondisi Raphinha menjadi sorotan utama, setelah presiden klub Joan Laporta mengisyaratkan kemungkinan kembalinya pemain itu saat menghadapi Paris Saint-Germain pada 20 Oktober, sementara Flick memperkirakan De Jong akan kembali tampil melawan Sevilla, Sabtu mendatang, setelah mendapat lampu hijau secara medis, usai absen selama 3,5 bulan.

Eric Garcia menonjol sebagai pemain paling penting yang kembali masuk dalam hitungan di ajang Eropa, karena ia bersiap menjalani pertandingan pertamanya di Liga Champions musim ini, setelah berakhirnya hukuman larangan tampil yang dijatuhkan kepadanya akibat kartu merah saat melawan Atletico Madrid pada leg kedua perempat final edisi lalu.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 15.00 BAR

Rombongan Barcelona dijadwalkan tiba di Istanbul pada tengah hari, sebelum menuju hotel tempat menginap lalu ke Stadion Rams Park, tempat Flick dan Pau Cubarsi akan menggelar konferensi pers, sementara tim akan menjalani latihan terakhir di lapangan stadion tersebut sebagai persiapan menghadapi laga itu.

Barcelona diperkirakan akan menjalani pertandingan dengan seragam kedua mereka musim ini, yang memadukan warna hitam dan ungu, dalam laga yang mereka harapkan dapat menghadirkan kemenangan kedua di turnamen ini sekaligus memperkuat awal perjalanan Eropa mereka.