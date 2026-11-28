Bagikan Ikuti GOAL di Google

Barcelona kembali mendapat pukulan dalam urusan cedera setelah penyerang asal Mesir, Hamza Abdelkarim, mengalami masalah fisik yang dapat membuatnya absen dari lapangan selama beberapa pekan.

Iklan

Menurut harian Spanyol Mundo Deportivo, Hamza Abdelkarim (18 tahun) sedang tidak menjalani masa yang baik karena kini terancam absen dalam beberapa pertandingan akibat cedera.

Penyerang asal Mesir itu belakangan bermain bergantian antara tim utama dan tim cadangan, tetapi ia mengalami masalah fisik dalam sesi latihan Barcelona Atletic pada Jumat kemarin, sebagai persiapan untuk laga hari ini melawan Terrassa.

Hamza sebelumnya mulai pulih dari nyeri otot yang membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan pekan lalu melawan Espanyol B, sebagaimana dijelaskan sumber internal klub saat itu.

Menurut wartawan Ashraf Ben Ayad melalui akunnya di platform X, Hamza mengalami masalah fisik yang pada akhirnya membuatnya absen dalam laga hari ini.

Iklan Iklan

Sumber yang dekat dengan sang pemain dan mengetahui kondisinya menunjukkan sikap pesimistis terkait situasinya. Mereka tidak menutup kemungkinan ia akan absen dari lapangan selama beberapa pekan akibat masalah otot yang dialaminya pada menit-menit akhir sesi latihan kemarin.

Topik Terkait

Hingga saat ini, klub belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai kondisi sang pemain dan juga belum mengonfirmasi bahwa ia mengalami cedera. Sejauh ini, yang terlihat hanyalah absennya Hamza dari skuad untuk laga hari ini, karena namanya tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipanggil.

Pelatih tim cadangan, Juliano Belletti, diperkirakan akan memberikan kabar terbaru mengenai kondisi sang pemain hari ini.

Iklan

Gelombang Cedera Melanda Barcelona Atletic

Barcelona Atletic tengah menghadapi situasi yang sangat sulit dalam hal cedera. Saat ini mereka kehilangan 12 pemain yang tidak dapat tampil dalam pertandingan, yaitu Eder Aller, Onstein, Hafiz Gariba, Pacifico, Caicedo, Katovic, Dani Avila, Juan Hernandez, Shane Kluivert, Sama Nomoko, dan Ibrahim Diarra, ditambah Hamza Abdelkarim.

Selain itu, Belletti juga tidak dapat mengandalkan Bisquer, Ebrima, dan Mayans karena mereka tengah membela tim nasional masing-masing di Piala Dunia U-17.

Iklan

Manajemen tim cadangan Barcelona kini tengah menyelidiki kemungkinan penyebab gelombang cedera yang melanda skuad, yang bahkan nyaris membuat pertandingan melawan Girona B dibatalkan.

Krisis ini menjadi semakin penting karena sejumlah pemain mengalami cedera otot, di antaranya Onstein, Gariba, Caicedo, Avila, Kluivert, dan Diarra, sementara rincian kondisi Hamza Abdelkarim masih ditunggu.

Iklan

Rentetan cedera ini memunculkan tanda tanya di internal klub, terutama karena pada musim panas lalu Barcelona telah memperkuat struktur persiapan fisik dengan mendatangkan spesialis berkualitas tinggi dari tim utama.