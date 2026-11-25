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VfB bisa mendapat keuntungan besar dari pemain berusia 19 tahun itu, tetapi cedera menggagalkan rencana tersebut.

Klausul wajib beli Mirza Catovic, yang dipinjamkan VfB Stuttgart ke FC Barcelona, dikabarkan tidak lagi bisa berlaku musim ini setelah sang remaja mengalami cedera parah. Hal itu dilaporkan surat kabar Bild. Menurut laporan tersebut, pemain berusia 19 tahun itu tidak akan bisa mencapai jumlah pertandingan atau menit bermain yang disyaratkan sebelum musim panas agar kepindahannya ke klub Katalunya itu menjadi permanen. Catovic mengalami patah tulang fibula saat bermain untuk tim kedua Barca melawan tim cadangan Espanyol di divisi empat Spanyol pada Sabtu. Cedera itu akan membuatnya absen sekitar empat bulan. Ligamen sindesmosisnya juga terdampak. Pada Rabu, Barca melaporkan bahwa Catovic telah menjalani operasi yang diperlukan.

Karena itu, VfB, yang masih memiliki kontrak dengan Catovic hingga 2029, harus merelakan 3,5 juta euro dari klausul wajib beli yang disepakati kedua klub pada musim panas lalu . Sebelum dipinjamkan, Catovic hanya bermain untuk tim kedua VfB, yang berlaga di 3. Liga. Ia beberapa kali masuk skuad pertandingan tim utama asuhan Sebastian Hoeneß, tetapi tidak pernah diturunkan.

Sejauh musim ini, Catovic telah tampil dalam sembilan pertandingan resmi untuk FC Barcelona Atletic. Pada penampilan pertamanya sebagai starter pada September, ia langsung menerima kartu merah akibat dua kartu kuning. Meski demikian, ia berhasil merebut tempat reguler sebagai gelandang bertahan di tim asuhan Juliano Belletti, mantan pemain Barcelona asal Brasil.

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Catovic sejauh ini telah mencatatkan tiga penampilan untuk tim nasional Jerman U-20. Setelah cedera parah tersebut, kelanjutan kariernya di level klub belum jelas. Sementara itu, pemain muda lain, Yannik Spalt, telah berhasil menembus tim Stuttgart di posisi gelandang bertahan yang juga dimainkan Catovic.