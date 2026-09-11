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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Absen 5 tahun: kutukan yang dimulai Al Nassr mengancam Al Hilal jelang laga kontra Al Taawoun

Al-Taawoun vs Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Saudi Pro League
Al Khaleej vs Al Nassr FC
Al Khaleej
Al Nassr FC
Arab Saudi

Apakah "Sang Pemimpin" Akan Kalah?

Al Hilal khawatir mengalami kutukan yang absen selama 5 tahun di Liga Roshn Saudi, kutukan yang dimulai oleh tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Nassr, ketika menghadapi Al Taawoun.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun, besok Sabtu, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan menjalani pertandingan ini setelah menelan kekalahan pertamanya pada musim ini, dari Neom dengan skor 2-0, pada Senin lalu, dalam pekan keenam Liga Roshn.

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Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
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Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

"Sang Pemimpin" berharap tidak mengulangi kutukan yang terakhir kali dialaminya sekitar 5 tahun lalu, ketika mereka kalah dalam dua pertandingan beruntun di Liga Roshn Saudi.

Hal itu terjadi pada bulan Desember 2021, ketika Al Hilal kalah dari Al Nassr dengan skor 2-0, sebelum kembali kalah pada pekan berikutnya dari Al Fateh dengan skor 2-3.

Sejak saat itu, klub ibu kota tersebut belum pernah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Roshn, di mana hasil terburuk setelah kekalahan pertama adalah hasil imbang pada pertandingan berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal saat ini menduduki puncak klasemen Liga Roshn Saudi dengan raihan 15 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr dan Al Qadisiyah yang menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.

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