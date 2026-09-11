Al Hilal khawatir mengalami kutukan yang absen selama 5 tahun di Liga Roshn Saudi, kutukan yang dimulai oleh tetangga sekaligus rival tradisionalnya, Al Nassr, ketika menghadapi Al Taawoun.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Taawoun, besok Sabtu, di stadion tuan rumah di Buraidah, dalam pekan ketujuh Liga Roshn Saudi.

Al Hilal akan menjalani pertandingan ini setelah menelan kekalahan pertamanya pada musim ini, dari Neom dengan skor 2-0, pada Senin lalu, dalam pekan keenam Liga Roshn.

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"Sang Pemimpin" berharap tidak mengulangi kutukan yang terakhir kali dialaminya sekitar 5 tahun lalu, ketika mereka kalah dalam dua pertandingan beruntun di Liga Roshn Saudi.

Hal itu terjadi pada bulan Desember 2021, ketika Al Hilal kalah dari Al Nassr dengan skor 2-0, sebelum kembali kalah pada pekan berikutnya dari Al Fateh dengan skor 2-3.

Sejak saat itu, klub ibu kota tersebut belum pernah mengalami dua kekalahan beruntun di Liga Roshn, di mana hasil terburuk setelah kekalahan pertama adalah hasil imbang pada pertandingan berikutnya.

Perlu dicatat bahwa Al Hilal saat ini menduduki puncak klasemen Liga Roshn Saudi dengan raihan 15 poin, unggul selisih gol atas Al Nassr dan Al Qadisiyah yang menempati peringkat kedua dan ketiga secara berurutan.