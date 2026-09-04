Para pemain asing Al Ahli Arab Saudi menjadi sorotan dengan meraih pencapaian yang absen selama 17 tahun, tepatnya dalam laga menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Ahli menjamu Al Riyadh, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

Babak pertama pertandingan berakhir dengan keunggulan Al Ahli tiga gol tanpa balas, yang dicetak oleh penyerang asal Inggris Ivan Toney, gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan, dan winger asal Portugal Francisco Trincao.

Menurut jaringan statistik "Opta", ini adalah pertama kalinya Al Ahli berhasil mengakhiri babak pertama dengan mencetak 3 gol melalui 3 pemain asing yang berbeda sejak musim 2009-2010.

Gol pertama yang dicetak Ivan Toney membawa pencapaian lain bagi penyerang asal Inggris tersebut, di mana itu merupakan penalti kesepuluh yang ia cetak bersama "Al Raqi" pada tahun 2026 di Liga Roshn, dari total 11 tendangan yang ia lakukan, menurut jaringan yang sama.

Secara keseluruhan, Toney telah melakukan 32 tendangan penalti sejak kedatangannya ke Al Ahli pada musim panas 2024, berhasil mencetak 30 di antaranya, dengan hanya menyia-nyiakan dua tendangan saja.