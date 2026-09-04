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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Absen 17 Tahun: Ivan Toney Pimpin Deretan Legiun Asing Al Ahli Menuju Prestasi Luar Biasa di Roshn

Al Ahli vs Al Riyadh
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
I. Toney
Arab Saudi
Inggris

"Ar-Raqi" menancapkan dominasinya di Riyadh

Para pemain asing Al Ahli Arab Saudi menjadi sorotan dengan meraih pencapaian yang absen selama 17 tahun, tepatnya dalam laga menghadapi Al Riyadh di Liga Roshn.

Al Ahli menjamu Al Riyadh, hari Jumat ini, di Stadion Kota Olahraga Pangeran Abdullah Al Faisal, pada pekan kelima Liga Roshn Arab Saudi.

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Babak pertama pertandingan berakhir dengan keunggulan Al Ahli tiga gol tanpa balas, yang dicetak oleh penyerang asal Inggris Ivan Toney, gelandang asal Armenia Eduard Spertsyan, dan winger asal Portugal Francisco Trincao.

Menurut jaringan statistik "Opta", ini adalah pertama kalinya Al Ahli berhasil mengakhiri babak pertama dengan mencetak 3 gol melalui 3 pemain asing yang berbeda sejak musim 2009-2010.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Riyadh crest
Al Riyadh
ALR
Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Gol pertama yang dicetak Ivan Toney membawa pencapaian lain bagi penyerang asal Inggris tersebut, di mana itu merupakan penalti kesepuluh yang ia cetak bersama "Al Raqi" pada tahun 2026 di Liga Roshn, dari total 11 tendangan yang ia lakukan, menurut jaringan yang sama.

Secara keseluruhan, Toney telah melakukan 32 tendangan penalti sejak kedatangannya ke Al Ahli pada musim panas 2024, berhasil mencetak 30 di antaranya, dengan hanya menyia-nyiakan dua tendangan saja.

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