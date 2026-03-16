Abodi: "Dihukum di tim nasional? Dia sudah mengakui kesalahannya; pemain juga dipanggil karena kualitas perilaku mereka"

Di sela-sela peresmian taman bermain di Cologno Monzese, Menteri Olahraga dan Pemuda Andrea Abodi membahas kemungkinan dipertanyakannya pemanggilan Alessandro Bastoni, bek tengah Inter, ke tim nasional Italia asuhan pelatih Gennaro Gattuso.

Menteri Abodi menekankan – setelah insiden di Derby d’Italia melawan Juventus dan kontroversi media yang muncul akibat dua kartu kuning yang diterima Pierre Kalulu serta aksi simulasi dan perayaan yang dilakukan Bastoni sendiri – bahwa pemain Inter tersebut telah mengakui kesalahannya dan layak mendapatkan seragam timnas berkat sikapnya yang baik setelah insiden tersebut.

Berikut ini, seluruh pernyataannya, sebagaimana dikumpulkan, dilaporkan, dan dipublikasikan oleh SportMediaset: "Saya percaya bahwa seseorang dipanggil tidak hanya karena kualitas teknis, tetapi juga karena kualitas perilaku. Bastoni memiliki kejernihan pikiran untuk mengakui kesalahannya."

SIULAN PARA PENONTON - "Intinya, terlepas dari fakta bahwa saya bukan pembawa acara, jadi setiap orang bebas melakukan apa yang dianggapnya tepat, saya percaya bahwa rasa hormat adalah faktor utama, dan rasa hormat ini tercermin dalam perilaku para atlet serta perilaku mereka yang sering mencontoh para atlet tersebut. Kita harus menganggap penonton sebagai bagian dari dunia olahraga, karena saya yakin bahwa pada level tertentu, ada kesadaran bahwa kita bermain untuk penonton, bukan untuk diri sendiri, dan jika berada di level profesional yang begitu tinggi, selain hak-hak yang secara kontrak selalu ditetapkan dan dihormati, ada juga kewajiban, jadi ini adalah kewajiban timbal balik antara satu sama lain".

HADIAH ROSA CAMUNA - "Saya menghormati keputusan tersebut, tetapi ada beberapa gangguan."