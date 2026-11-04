Mohamed Aboutrika, bintang Al Ahly dan mantan pemain timnas Mesir, mengolok-olok Real Madrid usai babak pertama laga melawan tuan rumah AEK Athena, pada fase liga di ajang Liga Champions Eropa.

AEK unggul pada menit ke-12 melalui Abu Bakari Koita, sebelum Bellingham menyamakan kedudukan untuk Real Madrid pada menit ke-32.

Gol AEK tercipta setelah aksi menggiring bola yang luar biasa dari Koita melewati Cucurella di ruang sempit dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan ke dalam gawang.

Aboutrika mengatakan, dalam analisis babak pertama melalui saluran "beIN Sports": "Cucurella hanya butuh Yamal (tertawa), tapi di sini dia tidak menekan".

Ia melanjutkan: "Para pemain Real Madrid memulai pertandingan dengan manja, bermain-main, dan jelas meremehkan, lalu mereka tampil sangat lemah di 30 menit pertama".

Aboutrika menambahkan: "Dengan siapa Dumfries bermain? Saya tidak tahu apakah dia bermain untuk Real Madrid atau untuk AEK".

Ia pun mengolok-olok keras para pemain Real Madrid, terutama para bek, saat berkata: "Para pemain Real Madrid dilewati dengan radio, halo kemarilah supaya aku bisa melewatimu, mereka dilewati dengan sangat mudah".