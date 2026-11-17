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Maroko memastikan lolos ke Piala Afrika 2027 pada Selasa. Putaran final turnamen itu akan digelar di Kenya, Uganda, dan Tanzania. Perempat finalis Piala Dunia tersebut menang 1-0 saat bertandang ke Niger dan sudah memastikan kelolosan setelah empat pertandingan. Maroko masih harus menjalani dua laga kualifikasi.

Penyerang Ajax Abdellah Ouazane mencetak gol pertamanya untuk Maroko setelah pertandingan berjalan 20 menit. Penyerang sayap itu menuntaskan umpan tumit cerdik dari pemain Real Madrid Brahim Díaz dengan sepakan ke sudut jauh.

Ouazane, yang baru berusia 17 tahun, menjalani laga ketiganya bersama timnas saat menghadapi Niger. Pemain Ajax itu sebelumnya tampil selama 15 menit melawan Gabon dalam kemenangan 3-1 dan enam menit dalam laga kandang melawan Niger yang berakhir dengan kemenangan 5-1. Pada Selasa, pelatih timnas Mohamed Ouahbi untuk pertama kalinya memberinya tempat di susunan pemain inti, sebelum menggantinya dengan Ayoub Oufkir setelah satu jam pertandingan.

Ouazane juga tengah mengukuhkan tempatnya di Ajax. Pelatih Míchel Sánchez kerap memberi pemain muda itu kesempatan bermain di posisi sayap kiri.

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Penyerang sayap itu dinominasikan oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) untuk kategori Talenta Terbaik Tahun Ini pada awal November. Para pesaingnya antara lain Yan Diomande (Real Madrid) dan Ayyoub Bouaddi (Manchester City).

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Ouazane sempat tampak akan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2025. Namun, transfer permanen itu tidak pernah terwujud. Sang penyerang terikat kontrak dengan Ajax hingga pertengahan 2028.

Dengan demikian, Maroko dipastikan mendapat tiket ke Piala Afrika 2027. Mereka lolos ke putaran final dari grup bersama Niger, Gabon, dan Lesotho.

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Maroko menjuarai Piala Afrika awal tahun ini setelah meraih kemenangan 3-0 atas Senegal berdasarkan peraturan. Mereka juga pernah menjadi juara pada 1976 dan kalah di final pada 2004.