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Abdallah El Said Pertimbangkan Langkah Mengejutkan, Sang Agen Ungkap Detail Krisis

Premier League
Zamalek SC
A. El Said
Mesir

Perkembangan Mengejutkan dalam Krisis

  Muhammad Abdel Hadi, agen dari Abdallah El Said, pemain Zamalek, mengungkap kisah di balik krisis yang tengah terjadi antara kedua belah pihak.

 El Said meminta pemutusan kontraknya dengan Zamalek secara damai, di samping penjadwalan pembayaran haknya yang tertunggak, permintaan yang telah disetujui oleh dewan direksi klub.

Abdel Hadi mengatakan melalui akunnya di situs "Facebook": "Abdallah El Said secara resmi meminta pengakhiran kontraknya dengan klub Zamalek, karena apa yang ia anggap sebagai perlakuan buruk dari pihak dewan direksi klub, baik pada tingkat moril maupun media."

Ia melanjutkan: "Pemain menilai adanya sikap tidak menghargai atas apa yang telah ia berikan, di samping pengarahan opini publik ke arah yang tidak mencerminkan kenyataan yang terjadi, yang mendorongnya untuk berpikir serius mengakhiri perjalanannya bersama Zamalek."

Premier League
Zamalek SC crest
Zamalek SC
ZAM
Al Ittihad Alexandria crest
Al Ittihad Alexandria
ALI

Ia menambahkan: "Mengenai berita yang beredar tentang kepindahannya untuk menandatangani kontrak dengan klub lain, berita ini sama seperti berita-berita lain yang bertujuan merusak citranya di mata para suporter, tidak berdasar dan tidak benar, serta belum ada pertemuan atau negosiasi dengan klub mana pun di dalam maupun di luar Mesir."

Agen itu menutup: "Selain itu, Abdallah El Said saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengambil keputusan mengakhiri karier sepak bolanya secara total dari pintu klub Zamalek."

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