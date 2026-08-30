Abatantuono: "Dengan Cardinale saya tidak lagi mendukung Milan, sekarang saya mendukung Como. Amorim? Tidak pernah dengar"

Diego Abatantuono, aktor ternama yang punya gairah terhadap sepak bola, memberikan wawancara kepada Gazzetta.it, di mana ia menyoroti AC Milan:





Bab AC Milan. Gerry Cardinale datang ke Milanello dengan helikopter seperti Silvio Berlusconi...

"Satu-satunya hal yang mereka punya bersama adalah helikopternya. Titik. Untuk saat ini saya tidak melihat hal lain, tapi setelah itu saya juga siap untuk dibantah dan meminta maaf. Maksudnya, maaf juga tidak, saya kan tidak mengatakan sesuatu yang besar".





Apa yang tidak Anda sukai dari AC Milan ini?

"Sebuah fund tidak bekerja demi kepentingan para seniman, tetapi tim ini milik para suporter. Dulu ada presiden yang juga punya gairah: Berlusconi, Moratti... Itu cara lain dalam mengelola sepak bola. Dalam diri Cardinale dan Ibrahimovic, saya tidak pernah melihat mereka bekerja demi kepentingan AC Milan, saya memahaminya ketika mereka menyingkirkan Pioli dan Maldini. Sejak saat itu datang figur-figur korporat, mungkin juga kompeten, tetapi mereka adalah orang-orang yang ikut bermain, tahu bahwa mereka akan bertahan di sana hanya setahun atau sedikit lebih lama".





Bagaimana mereka bisa merebut Anda kembali?

"Dengan bermain bagus dan melakukan apa yang menjadi kepentingan para suporter".





Apakah Anda menyukai bursa transfernya?

"Amorim ini belum pernah saya dengar seumur hidup saya. Tapi bukan karena niat buruk, hanya saja saya bukan jurnalis dan saya hanya tahu yang paling terkenal. Ramos datang dari PSG dan dia juga sudah mencetak gol, seharusnya dia memang bagus meski di sana dia berada di bangku cadangan. Kita lihat saja bagaimana mereka bergerak sepanjang musim, pada titik itu saya akan membuat perhitungan saya".





Sementara itu?

"Sementara itu saya mendukung Como. Sejak beberapa tahun terakhir saya menjadi pendukung mereka. Saya suka permainannya, saya suka pelatihnya, presidennya sangat kaya dan itu bagus. Kalau semua orang kaya membagikan sedikit, kita akan berada dalam posisi bagus. Kalau mereka punya 100 miliar, 50 di antaranya dibagikan saja. Anda bisa melakukannya dengan membangun rumah sakit, sekolah, atau membuat satu basis suporter bahagia. Di Como mereka melakukan itu. Orang-orang bilang: 'Eh tapi presidennya penuh uang jadi memang mudah'. Tapi saya tidak peduli. Saya orang yang datang menonton pertandingan dan ingin terhibur. Saya tidak mengenal para pemainnya, tetapi jelas di belakang itu ada struktur yang semestinya".