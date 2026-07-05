Aad de Mos mengkritik rencana Ajax: ‘Ini akan jadi seperti FC Girona, tapi sedikit saja’

Aad de Mos memperingatkan Ajax terkait kedatangan Daley Blind, demikian katanya dalam acara De Oranjezomer. Pemain asal Amsterdam itu tampaknya akan kembali ke klub tersebut untuk kedua kalinya, namun menurut De Mos, hal itu sebaiknya tidak dilakukan.

Hugo Borst bertanya posisi apa yang akan diisi oleh Blind, atau apakah De Mos tidak antusias. “Ini perlahan-lahan mulai mirip FC Girona,” desah De Mos. “Itu yang selalu saya khawatirkan. Jika mereka tampil bagus di sana, itu bukan jaminan bahwa mereka bisa mengulanginya di Belanda.”

Mantan pelatih itu memang mengakui bahwa Blind bisa melihat masa lalunya di Girona dengan positif. “Hanya saja tidak di akhir-akhirnya, karena saat itu dia duduk di bangku cadangan. Yah, begitulah,” jawab De Mos dengan ragu. Hélène Hendriks mencatat bahwa De Mos tidak mendukung kemungkinan transfer tersebut.

“Saya rasa dia akan memprioritaskan para pemain muda yang sudah mulai menonjol atau masih perlu berkembang, seperti Youri Baas dan Aaron Bouwman. Ini adalah rencana jangka pendek, karena Jordi Cruijff tidak memikirkan jangka panjang,” kata pria asal Den Haag itu, yang justru optimis terhadap Míchel.

“Dia kurang beruntung karena timnya terdegradasi di tengah banyaknya cedera. Tentu saja, itu tidak selalu kesalahan pelatih,” katanya. Namun, De Mos berpendapat bahwa Blind bisa menjadi sosok penting bagi pelatih asal Spanyol itu.

“Dia bisa mendukungnya: bagaimana sistem di Ajax bekerja. Blind fasih berbahasa Spanyol dan itu juga menguntungkan bagi pelatih tersebut.” Menurut De Mos, Blind juga bisa menjadi ‘kapten ruang ganti’.

Blind memendam impian untuk kembali ke Ajax, tempat ia ingin mengakhiri kariernya sebagai pemain. Setelah itu, ia berharap bisa memulai langkah pertamanya sebagai pelatih di Amsterdam. “Mengenai hal itu, ia telah melakukan pembicaraan dengan direktur teknis Jordi Cruijff,” tulis AD. “Belum ada kesepakatan, tetapi orang-orang yang mengetahui hal ini meyakinkan bahwa hal itu tidak akan lama lagi terwujud.”