Aad de Mos melontarkan pernyataan pedas tentang Arno Vermeulen dalam acara De Oranjezomer. Mantan pelatih tersebut masih menyimpan dendam terhadap kepala divisi sepak bola NOS dan melontarkan serangkaian kritik tajam.

“Kita jarang melihatmu di TV, Aad. Kenapa begitu? Aku tidak melihatmu di NOS, misalnya,” tanya Hélène Hendriks. “Tidak, tapi di sana ada orang yang sok tahu. Orang Tionghoa berkulit putih itu yang ada di sana,” kata De Mos, merujuk pada Vermeulen.

Hendriks menekankan bahwa Vermeulen akan berhenti sebagai kepala divisi sepak bola di stasiun televisi tersebut. “Ya, tapi dia memang punya ambisi, tentu saja,” jawab De Mos dengan nada kesal. Selanjutnya, pembawa acara itu bertanya mengapa pria berusia 79 tahun asal Den Haag itu tidak menyukai Vermeulen.

“Dia tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, dia itu ‘Tuan Kotak Kosong’,” kata mantan pelatih itu. “Tidak, kan?” balas Hendriks sambil tertawa. Kemudian, De Mos melanjutkan serangannya terhadap Vermeulen. “Dia bahkan masih berani mengatakan: ‘Saya bisa menggantikan Robert Eenhoorn (direktur utama Feyenoord).’ Bagaimana bisa dia berani mengatakan hal seperti itu?”

De Mos terus bergumam dan tampaknya belum juga tenang. “Seorang direktur umum harus berasal dari dunia sepak bola.” Hendriks ingin tahu mengapa Vermeulen tidak bisa menggantikan Eenhoorn. “Mungkin dia bisa melakukan lebih dari yang kamu kira,” kata pria berusia 45 tahun asal Breda itu. De Mos kemudian menanggapi dengan tegas. “Tidak, aku tidak percaya itu.”

Rutger Castricum menutup topik tersebut dengan sebuah lelucon. “Sekarang semua orang Tionghoa marah, kamu tahu kan?”, katanya, merujuk pada pernyataan Rafael van der Vaart tentang orang Jepang yang sempat menimbulkan kontroversi. “Orang Swedia itu mirip-mirip,” balas De Mos sambil bercanda.